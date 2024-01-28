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最長春節旺出遊 「南北互換」成潮流 國內線價格創疫後新高 擴免簽刺激出境遊

【明報專訊】今年農曆新年假期將迎來近年來最火爆旅遊旺季，多個「南北互換」的熱門航線預售被搶光，新春期間經濟艙機票已售罄；「冰雪遊」熱度持續，「頂流」哈爾濱商圈周邊不少民宿已滿房，預約量按年大增37倍。隨着多個免簽政策落實、國際機票價格回落，出境遊也加速恢復。

今年內地春節假期由初一放到初八，被稱為「史上最長春節假期」，民眾出行意欲強烈。旅遊搜索熱度超越2019年，國內機票價格亦是2019年以來新高。

國內遊方面，呈「南北居民互換過年」趨勢。江浙、廣東等地遊客傾向選擇華北、東北「看雪」，而北方以及東北三省遊客則對前往海南、廣東、廣西、雲南等地避寒感興趣。「澎湃新聞」昨報道，大除夕前出發的北京-西雙版納、上海-大理、杭州-三亞等主要冬季旅遊航線，多個航班僅剩小量公務艙機票。

哈爾濱民宿預訂年增37倍 帶旺全東北

其中，冬季「頂流」哈爾濱成為今年農曆新年熱門。當地民宿預訂量較2023年同期成長37倍，排名全國第二。酒店預約平台「途家」數據顯示，農曆年最熱門預訂城市是大理、哈爾濱、北京、北海、三亞、西雙版納等。「春節大部分時間都滿房了」，哈爾濱「一樹民宿」房東小王表示。

哈爾濱還帶旺整個東北民宿業。新春期間，牡丹江民宿預約量增長42倍、瀋陽18倍、延邊17倍。哈爾濱中央大道步行街商圈，更超越大理古城，成為全國最熱門商圈。

住宿、餐飲消費更早早進入預訂高峰。美團、大眾點評數據顯示，大除夕至年初八的旅游消費提前預訂量，按年增約7倍。各地雪場、溫泉也有望迎來全年接待最高峰。張家口某雪場負責人稱，「春節期間，雪場住宿比雪票更緊俏，有經驗的往往提前幾個月預訂，假期客房還有小量在售」。

此外，旅遊服務平台「飛豬」數據顯示，包含市集、民俗、非遺等體驗在內的「文化游」、「民俗游」、「樂園游」等服務，最受年輕用戶歡迎，熱度同比去年增長逾3倍。

外遊預訂年增15倍 星馬泰大熱

出境遊方面，今年春節假期延長、中國開放更多國家免簽政策，加上更多航班恢復，國際機票平均價格基本回到正常水平，出境遊意欲提升。「飛豬」數據顯示，出境遊預訂量按年增逾15倍，預訂較去年提前半個多月，已接近2019年水平。

攜程數據顯示，前往泰國、馬來西亞的預訂量，分別較去年增長近37倍及52倍；中國與新加坡互免簽證將在除夕生效，前往新加坡訂單量按年增逾14倍。

廣州康輝國際旅行社有限公司副總經理陳潔玲表示，「免簽政策一出，新加坡旅行線路的產品諮詢量就增加了40%，春節新馬團立即增加一團」。有網友整理新加坡各種針對有違公德的罰則，提醒前往當地注意避免被罰，「新加坡免簽一不小心就變窮光蛋」成為昨日微博熱搜。

■明報報料熱線﹕inews@mingpao.com / 9181 4676

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