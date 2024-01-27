猴玩貓10年 動物園安排惹公憤 園方：和睦嬉戲非虐待 專家轟反自然行為

網片見猴強拉貓尾疑似交配

昨日相關話題詞條持續長時間佔據新浪微博熱搜榜頭幾位。事緣近日社交平台有短片揭發，昆明動物園的猴山猴群存在虐貓行為。網傳短片、照片顯示，大小猴子不斷戲弄兩隻白貓，強拉着貓尾巴，還有猴群集體拉扯、壓在貓身上玩弄，甚至多張不同角度、時間的照片顯示，猴子從後抓住貓並發生疑似交配行為，遊客形容貓叫聲淒厲。

園方本月18日曾發布聲明，稱「猴貓共處」做法源於2013年5月，當時猴山老鼠成群，於是把流浪貓放入猴山解決鼠患，並指猴貓「融洽相處」10餘年，未發生互相傷害現象。「據觀察，個別獼猴還有為貓理毛髮、抓蝨子的共處行為」，網友反映的問題是動物之間的嬉戲互動行為，不存在虐待行為，請網民理性對待猴群與貓共棲相處現象。

曾有報道指兩貓入猴山遭猴殺

網民對有關聲明存疑，前日再有網民發出短片，並向動保協會求助，引起網絡關注。《春城晚報》2017年一則報道也被翻出，其中提到園方為解決鼠患，「最後找了兩隻流浪野貓放進猴山。沒想到，猴子竟殺死了兩隻野貓。後來一次性放進了7隻野貓，這下種群壯大了，猴子不敢動貓了」。

園方稱為治鼠放貓

擬將貓移出猴山檢查

昆明動物園昨再通報稱當年先後兩次共放入8隻貓，一年後基本消除鼠患，同時繁殖4隻小貓，數量達12隻。後在猴山留2隻貓防鼠，重申猴群與2貓相處融洽。園方也說為回應社會各界關切，計劃近期將貓移出猴山，隨後將對貓進行全面體檢，並及時公布貓的情况。

昆明市五華區政府負責陸生野生動植物資源監管相關科室人員表示已關注到此事，將介入了解。昆明市文旅局人員證實接到多宗投訴。

中工網引述北京生物多樣性保護研究中心研究員郭耕表示，將猴與貓關一起是反自然的行為，一是靈長目動物與食肉目動物關一起，會有毆鬥危險；二是野生動物與馴化動物放一起，打破種間隔離，易染病；三是猴與貓易處於情緒緊張的敵對狀態。