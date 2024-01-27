北京聞風：地方兩會落力拼經濟 ／文：鍾鳴九

去年9月，習近平在黑龍江考察期間首次提出「新質生產力」這一概念。去年底的中央經濟工作會議稱，要以科技創新推動產業創新，特別是以顛覆性技術和前沿技術催生新產業、新模式、新動能，發展新質生產力。

清華大學國家金融研究院副院長張偉認為，要發展新質生產力，一是以科技創新為驅動，二要重點培育新產業。作為內地工業最強的省份之一，江蘇去年製造業增加值達到4.66萬億元（人民幣，下同），佔GDP比重達36.3%。其中，高新技術產業產值約佔規模以上工業比重的一半，13個設區市全部入選國家先進製造業百強市。這也讓江蘇省內的GDP「萬億之城」增至5座，成為內地之最。

創新科技料成重點發展方向

時下內地正處於經濟和產業結構轉型時期，國家對大方向的指引及部分省市的示範效應，料將令創新科技產品的研發和製造成為多地未來產業的重點發展方向。

促消費也是各地拼經濟的重點。國家統計局稱，去年消費對中國經濟增長貢獻率超八成。內地經濟復蘇明顯，與文旅消費的旺盛有較大關係。如貴州省去年全省旅遊人次、旅遊總收入、遊客人均花費分別恢復到2019年的113%、119%和105%。去年12月底爆紅的哈爾濱，更是在3天創下60億元旅遊總收入的驚人紀錄。

在正向激勵下，多地在政府工作報告中明確要加碼發展文旅經濟。東北三省強調加大力度發展冰雪旅遊；福建提出加快建設5個世界遺產地文旅集聚區；湖南要力爭旅遊業總收入突破萬億元；北京也表示將「謀劃推進環球主題公園二期」……可以預料，在供需端的良性互動下，內地文旅消費的熱潮將會持續。

區域合作溢出效應可期

「區域合作」雖是舊詞，但今年有了新變化。山西省在政府工作報告中提出，支持大同打造對接京津冀協同發展橋頭堡；湖南省也表示，深度融入粵港澳大灣區建設，承接重點領域產業轉移。前者源於山西去年提出的戰略定位，包括要做首都產業和科技成果轉移轉化地、京津冀綠色能源供應地、京津冀數據和算力服務地等。後者則要發揮大灣區在區域協調發展中的牽引作用。

如今，內地城市群布局發展逐漸走向成熟，這些區域合作會為周邊地區帶來多少溢出效應值得期待。

文：鍾鳴九