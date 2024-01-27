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華商務部長：中美企業最擔憂經貿政治化

【明報專訊】就新一年中美經貿關係，中國商務部部長王文濤昨日（26日）表示，兩國企業最大的擔憂是經貿問題被政治化，最大的風險就是「去風險」，關稅和制裁抬升成本等，「這些都是我們未來需要討論的問題」，強調中方有很大誠意推動解決企業關切。

國新辦昨召開記者會，王文濤和商務部國際貿易談判代表兼副部長王受文等出席。中新網引述王文濤表示，中美在經貿領域的共同利益遠大於分歧，雙方應該加強對話溝通，並努力幫助企業解決在進行務實經貿合作中面臨的各種問題，發掘經貿合作潛力。

稱有美企憂「去風險」、加徵關稅、制裁

王文濤舉例兩國很多企業特別是美資企業反映，現在最大的擔憂是中美關係，擔心經貿問題被政治化。「有些美資企業說，現在如果要『去風險』，最大的風險就是這個，沒有之一。」企業也關心一些其他問題，包括加徵關稅大幅抬升經營成本，雙向投資限制導致市場進入受阻。因為制裁對企業本身以及合作伙伴帶來不確定性，合規成本大大提高。

形容2024年外貿發展形勢更嚴峻複雜

「這些都是我們未來需要討論的問題，也是需要我們雙方解決的問題，我們有很大誠意推動解決企業關切的問題。」王文濤說，下一步，中方願和美方認真落實兩國元首三藩市會晤共識，充分發揮兩國商務部建立的溝通交流機制作用，通過部長級會談、副部長級每年兩次會議、司局級每月磋商，以及出口管制資訊交流機制，雙方保持定期溝通，妥善管控分歧，努力為兩國經貿合作特別是企業穩定預期創造良好環境。

王文濤也提到，中國2024年外貿發展面臨的形勢將會更加嚴峻複雜，不過有信心、有底氣鞏固外貿外資基本盤。

相關字詞﹕中國經濟 外貿 商務部 中美經貿

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