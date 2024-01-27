春運啟動車票秒光 跨區流動人員料新高 自駕出行增1.4倍至72億人次 勢塞爆公路

春運首日 全國鐵路發送旅客1060萬人次

春運第一天，全國鐵路昨發送旅客1060萬人次。在北京西站，客流量當天已有明顯上升。據北京西站客運車間副主任王秋菊介紹，春運首日，北京西站預計發送旅客14.3萬人。春運期間，北京西站將預計發送旅客492萬人，高峰日為2月7日（臘月二十八）22萬人。

中鐵旅增推薄餅 現烤現製

此次春運期間，中鐵旅集團推出了餐飲新品。據中國鐵道旅行社副總經理田春林介紹，除了傳統北京特色小吃，還將推出兩款薄餅，旅客可掃座位旁二維碼下單，吃到現烤現製的精美薄餅。

為了讓大家感受到「年味」，北京西站聯合天津西站、石家莊站一起，舉行了「送萬福，進萬家」書法公益活動，讓旅客領取由書法家們現場寫作的新年福字和春聯。河北邢台籍旅客王先生便收到了兩張福字，準備拿回去貼到家中。他由於沒有買到坐票，只好買了無座，準備站着回家，「離家沒多遠，沒座也得回去。」

12306每秒出票高達千張 單日訪問800億次

昨日是大除夕當日火車票開售日子，但記者中午從12306APP所見，大多數主要城市的高鐵票已顯示無票。

《北京日報》披露鐵路12306科創中心一般每秒出票300到500張，高峰期則能達到1000張。前日12306售票量創下歷史春運峰值紀錄，達到2090.1萬張，單日訪問量達830.3億次。昨日預計賣出1861萬張票。

國鐵：新冠後首常態春運 需求盛車票難搶

國鐵集團相關負責人稱，今年鐵路春運是新冠疫情後第一個常態化春運，旅客購票出行需求旺盛，導致春運車票難搶。

國務院副總理何立峰昨在北京檢查春運工作，表示今年春運發生結構變化，客流量可能創歷史新高，綜合運輸將面臨較大壓力。要求各方面把安全作為一切工作的基礎和前提，堅決遏制重特大安全事故發生。

何立峰所稱的結構變化，是指今年春運八成旅客出行使用自駕方式，而往年較多人使用的傳統營業運輸（鐵路、公路、民航、水運）客運量今年只有18億人次。在疫情前，2019年春運客運量是29.8億人次，自駕遊與客運量相若；2023年客運量20.95億人次，自駕遊與客運量變成六比四；今年比例則急變為八比二。去年30億人次自駕遊已令各地公路在春節前後變「停車場」，今年預料塞車情況更加嚴重。

明報記者

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