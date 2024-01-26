明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國新聞

地舖違規裝修釀39死大火 新余市長鞠躬致歉 全市停校外補習

【明報專訊】江西新余前日的大火致39人遇難，新余市長昨（25日）率眾在記者會鞠躬道歉。經初步查明，火警發生在大樓地面店舖，當時正在進行冷庫裝修，因施工人員違規「動火施工」造成起火。死者多為補習學生，警方扣查12名相關責任人，新余市教育局則宣布全市所有校外培訓機構暫停培訓活動。國務院副總理張國清趕赴當地指導火災事故處置工作。

每日經濟新聞報道，新余市渝水區1.24火災事故新聞發布會昨上午舉行。記者會一開始，全體起立，為遇難人員默哀。新余市長徐鴻鞠躬道歉，表示「發生這樣的事情，我們感到十分悲痛。在此，我代表新余市委、市人民政府，向遇難者表示沉痛哀悼，向遇難者家屬、受傷人員及親屬表示深深的歉意」。

扣查12人 全市教育機構查消防隱患

徐鴻稱，新余市渝水區大火共造成39人遇難、9人受傷，其中1名傷者仍在搶救。經初步查明，該樓地面一層正在進行冷庫裝修，因施工人員違規動火施工（進行焊接、切割等可能產生火焰的作業）造成起火，濃煙通過樓道湧入至二樓，二樓是培訓機構「博弈教育咨詢」和一家賓館，受困人員主要是學生和住宿旅客。

本次火災的死者多為參加專科升本科培訓補習的學生。新余市教育局局長曾先鋒說，有參加培訓的高職院校學生不幸遇難。目前，有關部門已對涉事機構負責人扣查。「事故發生後，我們痛定思痛，迅速舉一反三、排查隱患。」他說，當晚已對全市所有教育機構，特別是寄宿學校進行消防隱患排查，並要求全市所有校外培訓機構暫停培訓活動，深入開展消防安全排查整治。

張國清赴現場 強調習高度重視

新華社報道，國務院副總理張國清24日晚趕赴新余，先到醫院看望傷者，隨後前往事故現場，進入失火建築實地了解事故過程和救援情况。張國清昨晨主持召開會議強調，國家主席習近平對安全生產工作高度重視、反覆叮囑，近期多次就深刻汲取事故教訓、壓實安全責任、認真排查隱患、狠抓工作落實作出重要指示批示。

雲南昭通市鎮雄縣本周一發生山泥傾瀉，至昨日增至43人遇難、1人失聯。張國清當日已率領工作組抵達鎮雄縣查看災情，指揮善後工作。

上 / 下一篇新聞