地舖違規裝修釀39死大火 新余市長鞠躬致歉 全市停校外補習

每日經濟新聞報道，新余市渝水區1.24火災事故新聞發布會昨上午舉行。記者會一開始，全體起立，為遇難人員默哀。新余市長徐鴻鞠躬道歉，表示「發生這樣的事情，我們感到十分悲痛。在此，我代表新余市委、市人民政府，向遇難者表示沉痛哀悼，向遇難者家屬、受傷人員及親屬表示深深的歉意」。

扣查12人 全市教育機構查消防隱患

徐鴻稱，新余市渝水區大火共造成39人遇難、9人受傷，其中1名傷者仍在搶救。經初步查明，該樓地面一層正在進行冷庫裝修，因施工人員違規動火施工（進行焊接、切割等可能產生火焰的作業）造成起火，濃煙通過樓道湧入至二樓，二樓是培訓機構「博弈教育咨詢」和一家賓館，受困人員主要是學生和住宿旅客。

本次火災的死者多為參加專科升本科培訓補習的學生。新余市教育局局長曾先鋒說，有參加培訓的高職院校學生不幸遇難。目前，有關部門已對涉事機構負責人扣查。「事故發生後，我們痛定思痛，迅速舉一反三、排查隱患。」他說，當晚已對全市所有教育機構，特別是寄宿學校進行消防隱患排查，並要求全市所有校外培訓機構暫停培訓活動，深入開展消防安全排查整治。

張國清赴現場 強調習高度重視

新華社報道，國務院副總理張國清24日晚趕赴新余，先到醫院看望傷者，隨後前往事故現場，進入失火建築實地了解事故過程和救援情况。張國清昨晨主持召開會議強調，國家主席習近平對安全生產工作高度重視、反覆叮囑，近期多次就深刻汲取事故教訓、壓實安全責任、認真排查隱患、狠抓工作落實作出重要指示批示。

雲南昭通市鎮雄縣本周一發生山泥傾瀉，至昨日增至43人遇難、1人失聯。張國清當日已率領工作組抵達鎮雄縣查看災情，指揮善後工作。