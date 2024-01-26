12秒不雅短片主角 貪官雷政富減刑出獄聚餐

社交平台昨（25日）流傳多張雷政富在火鍋店聚餐照片，現場蒸汽騰騰，雷政富儘管略微消瘦，但笑意盈盈，與朋友們大快朵頤。原《南方週末》系記者、現職律師周筱贇昨晚在微博證實，消息源確認雷政富已刑滿出獄。

當年被視民間反腐建奇功

2012年11月，重慶一段涉官不雅短片在網上曝光，迅速傳遍全國。當時發布短片的民間反腐人士朱瑞峰透露，短片是重慶市公安局內部警員提供，拍攝於2007年農曆新年期間，片中「女主角」趙紅霞當年只有18歲，是重慶的一名建築商為了賄賂雷政富，動用「美人計」安排趙紅霞化名周小雪接近雷政富，並安裝針孔攝像機偷拍。行賄者最後未能從雷政富獲取回報，雷政富將大量工程項目承攬給其弟開設的公司，並於2009年獲時任重慶書記薄熙來撐腰將該建築商判監1年。

在短片曝光後63小時，重慶紀委通報雷免職受查，事件牽連該市21名黨政幹部及國企高管因涉貪下台。法院2013年以雷政富受賄316萬元人民幣判監13年，因短片中，他和趙紅霞「互動」過程僅12秒，這一判決當時被戲稱「12秒換刑13年」。