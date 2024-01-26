中星除夕起免簽 新聞報道等除外

中國和新加坡兩國政府代表昨在北京簽署《中華人民共和國政府與新加坡共和國政府關於互免持普通護照人員簽證協定》，協定將於2月9日正式生效。有關協定適用普通護照，除了工作、新聞報道等活動外，擬在對方國家停留超過30日的也須提前辦妥相應簽證。

中國外交部發言人汪文斌昨表示，「中新免簽協定在中國農曆龍年春節前落地生效，無疑是給兩國人民送上的一份新春賀禮」。中國外交部領事司長吳璽稱，近一段時間以來，中方推出了一系列便利人員往來措施，這充分彰顯了中國推進高水平對外開放的決心。

中新社報道，截至目前，中國已與157國締結了涵蓋不同護照種類的互免簽證協定，與44個國家達成簡化簽證手續協定或安排，與新加坡、馬爾代夫、哈薩克斯坦等22個國家全面互免簽證。

中泰3．1起免簽 普通護照適用

泰國首相賽塔24日在曼谷一場活動上表示，泰國和中國公民互免簽證協議將於今天（26日）簽署，3月1日起，泰中兩國民眾無須簽證即可往返兩國，允許停留不超過30日，以促進兩國旅遊業和相關產業的發展。根據此前報道，有關免簽措施也是針對普通護照。

泰國國家旅遊局預料農曆新年期間來自中國的遊客將增加3倍，達到約15萬人，全年泰國將迎來約800萬中國遊客。