美官員：中方暗示劉建超將任外長 近半年頻露面月初訪美 美媒引知情者：為新職位準備

劉建超近期外事活動繁忙，中聯部網站顯示，他過去一周有6場外事會面活動，除了接待外國政黨代表團，還會見了朝鮮駐華大使李龍男、日本新任駐華大使金杉憲治、印度駐華大使羅國棟等人。

和羅國棟會面時，劉建超表示中方願與印方推動兩國關係早日重回「健康穩定發展軌道」，希望雙方「重視和照顧彼此核心關切」；會見金杉憲治時，劉建超說，希望中日尊重彼此核心利益和重大關切，塑造相互客觀積極認知，為促進兩國各領域合作、推動構建契合新時代要求的中日關係發揮積極作用。

有反腐經驗展政治忠誠 受習看重

美國《華爾街日報》引述知情人士透露，中國前外長秦剛去年夏天被免職後，中共高層就將劉建超列為新外長候選名單之首。與歷任外長相比，劉建超在美國的經歷相對有限，不過他曾在反腐監察機構任職，在中國政府的外交系統中，這一升遷路徑也十分罕見（見另稿）。知情人士指，正因劉建超的經驗以及所展現的「政治忠誠」，尤其受最高領導人習近平看重。

上述人士稱，高層決定先讓劉建超「試一試」，重點加強他與美國打交道的經驗。劉建超月初高調率團前往紐約、華盛頓和三藩市，為期一周的行程中，他與多個美國智庫及商界人士會面，並與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）等政府官員互動。

訪美留「願聽美商界擔憂」印象

上述報道引述美國官員說，「中方當時基本上是在告訴我們，他將成為下一任外交部長」。訪美期間，劉建超的表態緊扣「習拜會」時的中方立場，不過與他互動的人士說，不同於中國官員「大多喜歡重複中國政府的談話要點」，劉建超「以流利的英語和十分吸引人的方式傳遞他的資訊」。美方一些與會者尤其注意到，劉建超願意傾聽並回應對中國政策的擔憂，包括對評估在華投資風險的西方公司的打壓，「他似乎敏銳地意識到了進一步疏遠美國商界的風險，以及真的很想了解，怎樣才能讓美國商界人士再次與中國接觸」。

下月將滿60歲的劉建超畢業於北京外國語大學英語專業，1986年進入外交部後先從翻譯工作做起，同年赴牛津大學國際關係專業學習。之後他在外交部歷任不同職務，包括外交部發言人以及中國駐菲律賓及駐印尼大使，2022年6月履新中聯部長。

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