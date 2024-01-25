江西新余大火39死9傷 火封唯一樓梯口 無其他消防通道

據新余市官方通報，昨晚8時50分，火災現場救援結束，已無被困人員。火災造成39人遇難，9人受傷，其中8人傷勢平穩，另有1人正在搶救。事故原因調查中，善後工作正在進行。

樓上有網吧培訓機構賓館 有人跳樓逃生

綜合內地傳媒報道，事發地點為渝水區天工南大道佳樂苑沿街店舖地面一層，起火大樓內有網吧、培訓機構等。有目擊者稱，現場看不到明火，只能看到濃煙。起火位置附近有網吧、超市，樓上是棋牌室、培訓機構、賓館，事發時有大批年約20歲的學生逃生，或由消防救出。下午持續有救護車往返的聲音，現場有濃烈的燒焦味，有人跳樓逃生，「大部分是學生，那里是一個大專升本科的培訓機構，我看出來的好多都是學生，19歲20歲左右。有自己逃出來的，也有消防救出來的」。

附近商店老闆表示，起火商舖尚未開業還在裝修階段。約下午3時起火，培訓機構可能有附近大學的學生在上輔導課。曾在起火大樓開店的江先生稱，該大樓有兩家網吧，網吧的人疏散了；二樓的培訓機構有幾十個人在上課，但只有一個樓梯出口，火把樓道封死，沒有其他的消防通道，上課的人很難逃生。

目擊者：大批年約20歲學生逃出

知情者稱，佳樂苑是一處老舊社區，地面部分約有五六層高，其中一二層主要是店舖，店舖以上為居民住宅。社區沒有物業管理公司服務，共6棟樓，常住約300人，社區內臟亂差現象嚴重。

習近平：全力救治 確保社會穩定

事故發生後，國家主席習近平表示高度重視並作出指示，要全力救治受傷人員，妥善做好遇難人員家屬安撫善後等工作，強調各地區和有關部門要認真排查隱患，狠抓工作落實，堅決遏制各類安全事故多發連發勢頭，確保人民群眾生命財產安全和社會大局穩定。

國務院總理李強也作出批示，要求盡快查明事故原因，依法嚴肅追究責任。近期多地連續發生火災事故，國務院安委會要督促各地各有關方面，加強重點領域、薄弱環節安全隱患排查整治，不留死角盲區。副總理張國清已率有關部門負責人趕赴現場，指導事故處置工作。江西省、新余市已組織力量，全力救援救治與做好善後工作。