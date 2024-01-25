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首季推3000萬職位助農工 人社部：穩就業需更多努力

【明報專訊】人力資源和社會保障部昨日舉行新聞發布會，該部就業促進司副司長運東來表示，將於本月下旬至4月上旬在全國展開「2024年春風行動」，將提供3000萬個就業職位，以引導農村務工人員「有序外出」，促進「就近就業」和「返鄉創業」。運東來同時稱，今年中國經濟運行不確定因素增多，就業總量壓力不減，結構性矛盾依然存在，「穩就業」需要付出更多努力。

綜合中新社等內地媒體報道，人社部披露，中國2023年城鎮新增就業1244萬人，12月城鎮調查失業率為5.1%。運東來在發布會上說，2023年高校畢業生等青年就業基本穩定、持續好轉，農村勞動力外出務工規模繼續增加，脫貧人口務工規模達到3397萬人，他並稱「這一成績來之不易」。

運東來說，從走勢看，2024年就業工作穩的基礎總體牢靠。根據各類勞動者求職需求和勞動力市場運作規律，2024年人社部繼續推出了「10+N」公共就業服務系列活動，其中，率先開展的是「春風行動」和「就業援助月」。

「春風行動」將於1月下旬至4月上旬持續舉行，聚焦農村勞動者和有用工需求的用人單位，集中開展引導有序外出、促進就近就業和返鄉創業、組織招聘用工等服務。整個活動預計將提供就業崗位3000萬個。

面向就業困難人員和殘疾失業人員的「就業援助月」活動目前正在開展。各地已陸續開通「就業大篷車」，組織專場招聘會，相關省份還為地震災區群眾開發臨時公益崗位。

相關字詞﹕失業 人力資源 就業

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