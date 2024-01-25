首季推3000萬職位助農工 人社部：穩就業需更多努力

綜合中新社等內地媒體報道，人社部披露，中國2023年城鎮新增就業1244萬人，12月城鎮調查失業率為5.1%。運東來在發布會上說，2023年高校畢業生等青年就業基本穩定、持續好轉，農村勞動力外出務工規模繼續增加，脫貧人口務工規模達到3397萬人，他並稱「這一成績來之不易」。

運東來說，從走勢看，2024年就業工作穩的基礎總體牢靠。根據各類勞動者求職需求和勞動力市場運作規律，2024年人社部繼續推出了「10+N」公共就業服務系列活動，其中，率先開展的是「春風行動」和「就業援助月」。

「春風行動」將於1月下旬至4月上旬持續舉行，聚焦農村勞動者和有用工需求的用人單位，集中開展引導有序外出、促進就近就業和返鄉創業、組織招聘用工等服務。整個活動預計將提供就業崗位3000萬個。

面向就業困難人員和殘疾失業人員的「就業援助月」活動目前正在開展。各地已陸續開通「就業大篷車」，組織專場招聘會，相關省份還為地震災區群眾開發臨時公益崗位。