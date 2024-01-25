駐歐盟大使談秦剛 稱人事變動不足為奇

彭博社昨報道，傅聰表示，秦剛被免職這種事情不足為奇。這也是中國官員就秦剛去職罕見的公開評論。傅聰說，「人事變動並不稀奇，你看歐洲一些政治人物也有被解職的時候。」

傅聰說：「如果他們做錯了什麼，那好吧，結果就是這樣，但這並不表示中國的政策有任何改變。我並不認為此事影響了我的工作。」

秦剛就任外長短短7個月就遭到撤換，這也是中國史上任期最短的外長；北京至今沒有交代他目前的下落和處境。

警告歐產品或面臨貿易調查

另外，歐盟將於周三公布一項提案，其中的規則包括審查、並可能阻止外國投資於敏感行業，以抵擋中國和俄羅斯等國家的經濟脅迫措施。

對此，傅聰表示，歐盟對華電動汽車反補貼調查「不公正」，並警告更多歐洲產品可能面臨貿易調查。

傅聰稱，歐盟補貼了許多自己的公司，如果中國照搬歐盟做法，諸多事情可能會受到調查。他補充道，中國在配合歐盟方面的調查，不想發展到彼此訴諸貿易措施的地步。

傅聰表示，歐盟前述提案的這些措施主要針對中國，並稱中國對歐洲國家加強經濟安全的想法充分理解，但歐盟最近的措施有些過頭。傅聰說，好像一切都在損害歐盟安全，但問題是底線在哪兒，界限是什麼，該如何妥善平衡經濟和安全之間的關係。