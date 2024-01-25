圖瓦盧大選後 料審視對台關係

澳洲：不干涉圖瓦盧主權事務

1.12萬人口的圖瓦魯，正受海平面上升的威脅，是台灣僅存的3個太平洋友邦之一，其中瑙魯昨已正式與中國恢復外交關係。路透社報道，圖瓦盧將於本周五舉行全國選舉。圖瓦盧沒有政黨，全國有8個選區，選民在每個選區選出兩名議員。潘恩紐是其中一個選區唯二候選人之一，因此篤定會在新國會中取得一席。

潘恩紐說，圖瓦盧與台灣的關係，以及和澳洲達成的安全和移民協定，已有國會議員提出擔憂，「需要在新國會中辯論和審查」。他在一份聲明中說，「台灣─中國問題，對任何政府來說，都是一個值得商榷的問題，尤其是在大選之後。毫無疑問地，將再次出現在選舉後的辯論中，新政府將需要對此採取立場。」

在鄰國瑙魯本月15日與台斷交後，澳洲媒體透露，圖瓦盧可能跟進瑙魯外交轉向，承認中華人民共和國。澳外長黃英賢對此表示，圖瓦盧的外交政策屬其主權事務，澳方不會干涉。

台灣外交部發言人劉永健對此表示，圖國財長為競選連任而提出個人政治主張，背後顯然有中國大陸因素影響，並不代表圖國官方立場。