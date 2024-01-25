中瑙復交京稱應珍惜 台批昧於利誘 王毅：仍極少國家維持台邦交 遲早要糾正

據外交部網站消息，王毅在會談中表示，我們即將開啟中瑙關係新的篇章，這是一個歷史性時刻，必將載入史冊。他強調，「一個中國」原則是中國同世界各國發展關係的根本前提和政治基礎。中瑙關係回歸正軌來之不易，雙方應倍加珍惜，要維護好中瑙關係最根本的政治基礎，確保開好局起好步。

王毅另提到，現在還有極少數國家因為各種原因與台灣維持着所謂邦交關係。他稱，這種做法不僅違背自身國家和人民的利益，違背《聯大2758號決議》，也構成了對中國國家主權的侵害，「遲早要加以糾正」。中方敦促這些國家認清時代潮流，把握歷史機遇，履行國際法義務，與國際社會站在一起，向歷史正確看齊。

瑙：中國言必信行必果 贏民心

安格明則表示願鄭重承諾，瑙魯政府承認世界上只有一個中國，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，台灣是中國領土不可分割的一部分。瑙魯將堅守「一個中國」原則，將其放在對外政策的優先位置。他稱，中國言必信、行必果，已贏得瑙魯人民的心。

王毅與安格明簽署《復交聯合公報》。根據公報，瑙魯政府即日斷絕與台灣的外交關係，並承諾「不再同台灣發生任何官方關係，不進行任何官方往來」。中國政府對此「表示讚賞」；兩國政府商定，將盡早互派大使，並在對等基礎上在各自首都為對方設立使館和履行職務提供一切必要的協助。

提供金援？ 京：開啟嶄新篇章

外交部發言人汪文斌針對中國是否向瑙魯提供資金援助的提問表示，中瑙關係已開啟嶄新篇章。兩國已經打開友好合作、共同發展的大門，中方將秉持四個充分尊重政策，在平等相待、相互尊重、合作共贏、開放包容的基礎上，同瑙方開展各領域交流合作，造福兩國人民和子孫後代。

而台灣外交部就瑙魯與中國建交發表聲明表達高度遺憾，並強烈譴責大陸打壓外交空間。聲明亦批評瑙魯政府昧於金援利誘、扈從中國操弄，罔顧台灣長年提供發展援助與情誼，呼籲國際社會共同反對中國大陸圖謀改變兩岸互不隸屬現狀的惡劣行徑，並呼籲各國持續支持民主台灣，維護印太區域的和平穩定。

另據「央視新聞」報道，經兩國政府部門批准，中國中央廣播電視總台駐瑙魯亞倫記者站24日掛牌成立。瑙魯外交及貿易部部長安吉米亞接受該台專訪表示，承認「一個中國」原則、與台灣斷交，是瑙魯政府經過充分討論作出的正確決定，將給瑙魯的發展帶來新機遇。

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