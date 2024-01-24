菲越加強海上執法合作 菲美今年續南海聯合巡邏

據菲海警通報，阮明武昨拜會菲海警行政副司令維加（Allan Victor Dela Vega）中將，除了討論加強兩國海上執法合作，也談及越南將為菲海警人員舉辦的培訓。菲律賓上周和加拿大簽署了防務合作諒解備忘錄，特奧多羅昨承諾，考慮到不斷變化的區域安全形勢，菲國防部將努力強化與志同道合國家的防務伙伴關係。

小馬可斯稱「台灣是中國一省」

針對菲漁民近日控訴在南海黃岩島捕撈時遭中國海警船驅趕，《馬尼拉公報》引述菲官員稱，根據總統小馬可斯指示，菲公務船將加強巡邏黃岩島海域，並鼓勵菲漁民到該區捕魚。小馬可斯早前向台灣總統當選人賴清德表示祝賀，引起北京強烈不滿，他昨表示不支持台獨，並重申菲方的一個中國政策，「台灣是中國的一個省」。

社交媒體近日傳出，菲武裝部隊空軍周日（21日）用小型偵察機避開中國海警船，以超低空空投方式，完成對仁愛礁坐灘軍艦補給。巴拉望新聞（Palawan News）報道，菲海警發言人回應時稱，「無法評論具體行動細節」，但同時表示空投是為坐灘軍艦提供緊急補給的一種方法。此前，菲海警稱因為船舶技術故障，推遲為仁愛礁駐軍補給。