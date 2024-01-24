西疆凌晨7.1級震3死 民眾零下20℃逃命

逾千軍警赴災區救援

據中國地震台網測定，接壤吉爾吉斯斯坦的烏什縣凌晨2時09分發生地震，震源深度22公里。新疆阿克蘇、喀什、和田等地有明顯震感。震央亞曼蘇柯爾克孜族鄉境內屬高山區域，震央5公里內平均海拔約3048米，人口稀少。

有人只穿內褲裹棉被逃

網傳短片顯示，強震發生時有居民家中的魚缸水不斷劇烈搖晃溢出，天花板上的吊燈擺盪，時間長達50秒。許多民眾在睡夢中驚醒，急忙跑到戶外空地避難。一名男子裹着棉被，從酒店5樓衝到樓下空曠地面逃難，全身上下只穿了一條內褲，冷到直打哆嗦。他表示，在外面待了一個半小時，「拖鞋都是別人施捨我的，冷肯定冷啊！只有人活着就是平安！」

《新京報》引述家住烏什縣城的羅先生說，他家在四樓，當時牀、衣櫃與牆面撞擊發出很大聲響，還有物品墜落、花瓶摔碎的聲音。「但我顧不上這些，急忙穿衣服帶着家人逃生。」羅表示，在離家避險期間，又經歷了數次震感非常強烈的餘震，「最嚴重幾次餘震，我們幾乎都站不穩」。

中新社報道，地震已造成阿合奇縣房屋不同程度受損，47間房屋、6座羊圈倒塌，，災區轉移安置12,426人。新疆軍區和武警新疆總隊指揮逾1200名一線部隊人員前往災區展開救援行動。國家防災減災救災委員會辦公室等多部門向烏什縣災區緊急調撥棉帳篷、防寒服、棉被等物資。

中國地震台網中心高級工程師韓顏顏分析指出，天山地震帶位於中亞地區。由於受印度板塊對歐亞板塊強烈碰撞和持續擠壓的遠程效應影響，這個區域屬於中國構造運動較強的地區之一，平均7年左右發生一次7級以上地震，最近一次是去年2月23日塔吉克斯坦的7.2級地震。