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徵政府工作報告意見 李強：經濟向好趨勢不變

【明報專訊】國務院總理李強昨（23日）下午主持召開專家、企業家和教科文衛體等領域代表座談會，聽取對《政府工作報告（徵求意見稿）》的意見建議。李強表示，中國發展面臨的有利條件強於不利因素，經濟回升向好、長期向好的基本趨勢不會改變。

李彥宏張雨霏等人與會提建議

十四屆全國人大二次會議將於3月5日在北京召開，李強屆時將向大會作《政府工作報告》，報告徵求意見稿已向各地區、各部門同步徵求意見。央視報道，李強昨主持座談會聽取有關各界代表意見，國務院副總理丁薛祥出席，國務院秘書長吳政隆參加座談會。

座談會上，中央財經大學校長馬海濤、百度董事長李彥宏、合肥鍛壓集團董事長嚴建文、清華大學校長李路明、中移動副總工程師王曉雲、國家博物館館長王春法、中醫科學院廣安門醫院院長劉震、中國游泳運動員張雨霏等先後發言，就解決當前發展中的問題和做好今年政府工作提出意見建議。

在聽取大家發言後，李強指出，過去一年在以習近平為核心的黨中央堅強領導下，中國發展頂住外部壓力、克服內部困難，在波浪式發展、曲折式前進中取得新的重大成就。

李強說，雖然前進的道路上還會遇到各種困難和挑戰，但綜合起來看，中國發展面臨的有利條件強於不利因素，經濟回升向好、長期向好的基本趨勢不會改變，「我們要正視困難挑戰、堅定發展信心，全面落實黨中央決策部署，集中精力辦好自己的事」。他強調要更好發揮宏觀調控作用，切實鞏固和增強經濟回升向好態勢；要堅持深化改革擴大開放，不斷增強發展的動力活力；要把擴內需與惠民生緊密結合，不斷增強人民群眾獲得感幸福感安全感。

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