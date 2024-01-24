聯國審查中國人權 華白皮書：反恐工作中保障人權

新華社報道，白皮書強調中國將尊重和保障人權作為反恐怖主義法律制度體系與實踐的基本原則，將依法懲治恐怖活動與尊重和保障人權有機結合，中國在依法辦理恐怖活動違法犯罪案件過程中，既注重保障公民基本權利和維護社會正常秩序，又注重保障受害人、其他利害關係人，以及嫌疑人、被告人和罪犯的權利，包括保障人身自由、人格尊嚴，保障辯護權，保障知情權、參與權，保障依法獲得救濟的權利，保障使用本民族語言文字訴訟的權利等。

批干涉阻反恐法治化進程

白皮書也提到，一些國家時常無視各國自主選擇反恐怖主義法治化道路的權利，將自身意志強加於人，妄加評判他國實踐做法，甚至以所謂「法治」、「人權」為借口干涉他國內政、侵犯他國主權，嚴重阻礙國際反恐怖主義法治化進程，嚴重削弱國際反恐怖主義合作基礎，嚴重影響國際反恐怖主義效果。

中國外交部發言人汪文斌昨在記者會上表示，中國作為恐怖主義受害國，長期面臨恐怖主義的現實威脅。白皮書全面系統闡釋了中國反恐怖主義法律制度體系與實踐，體現了既有效防範和懲戒恐怖活動，又切實尊重和保障人權的價值理念和基本原則，反映出中國法治精神理念與國際反恐原則理念的協調統一。

西方批打壓人權 亞非拉多國讚滅貧

中國在聯合國接受人權紀錄審查期間，遭到西方國家尖銳批評。愛爾蘭大使稱該國對「中國繼續以騷擾人權捍衛者、限制言論自由等方式打壓公民社會，以及包括新疆和西藏在內民族和宗教團體的處境，深感憂慮」。韓國政府首次在有關場合建議中方保護「脫北者」人權。

中國代表團反駁針對香港、新疆、西藏、異見人士的指控，強調中國當局在改善人民生活、消除貧窮和人權保護方面取得長足進步。不少來自亞洲、非洲和拉丁美洲國家的代表，亦有發言讚揚中國在消除貧困這一主題上取得的成果。