粵GDP破13萬億 增4.8%未達標 16省份公布去年數據 滬4.72萬億增5%低全國平均

目前，伴隨地方兩會召開，全國已有16個省份陸續公布去年GDP數據情况（見表）。 其中，山東、四川這兩個經濟大省的GDP分別為92,069億元和60,132.9億元，增速均為6.0%，跑贏5.2%的全國平均水平。廣東增速雖低於全國，但總值突破13萬億元。超越全國平均增速的還有內蒙古、甘肅、吉林、重慶、河北及遼寧。

粵：建市場法治國際化營商環境

綜合中新社等內地媒體報道，廣東省第十四屆人民代表大會第二次會議昨在廣州開幕，王偉中作政府工作報告時說，這一年，廣東全力以赴拼經濟、抓項目、促發展，地區生產總值突破13萬億元。社會消費品零售總額達4.7萬億元，增長5.8%。進出口頂住壓力，逆勢實現正增長。規模以上工業增加值突破4萬億元，增長4.4%，工業投資連續36個月保持兩位數增長。去年，廣東全省經營主體突破1800萬戶，全年淨增172.8萬戶。

王偉中表示，2024年廣東經濟社會發展的主要預期目標，包括GDP增長5%，進出口總額增長1%。政府工作報告提出，2024年廣東將持續建設市場化法治化國際化一流營商環境，健全防範化解拖欠中小企業帳款長效機制。

滬：吸高能級金融機構長期資本

上海市十六屆人大二次會議昨開幕，龔正作政府工作報告時提出，今年上海將實施「智能機器人+」行動，率先開展國家智能網聯汽車准入和上路通行試點。龔正說，今年，上海要積極推進新型工業化；實施新一輪營商環境改革150項任務措施；促進外資穩存量擴增量，拓展外商投資新領域，吸引高能級金融機構和長期資本來滬展業、興業等。

海南GDP增9.2%暫冠全國

昨上午，海南省七屆人大三次會議在海口開幕。劉小明作政府工作報告表示，去年，海南GDP增長9.2%，規模以上工業增加值增長18.5%，服務業增加值增長10.3%，社會消費品零售總額增長10.7%，貨物貿易、服務貿易分別增長15.3%、29.6%，城鎮和農村居民人均可支配收入分別增長6.3%、8.3%，多項指標增速在全國名列前茅。

劉小明表示，2024年，海南省要更大力度推動經濟回升向好，舉全省之力決戰封關運作「一號工程」，守住風險防控底線，為2025年底前封關運作打下決定性基礎。

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