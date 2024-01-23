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廣東現暴雪 掛230個寒冷信號 料氣溫續降 降雪續南下

【明報專訊】今年首個寒潮昨南下，南方迎來大範圍雨雪天氣，廣東省230個寒冷預警信號生效，部分地區有大到暴雪（10至15毫米）。交通運輸部路網中心表示，截至昨上午8時，受降雪及路面結冰影響，全國各地共封閉路段170個，關閉收費站1304個。中國氣象局預計，南方地區降雪繼續向南推進，南北方氣溫將陸續「觸底」。

0℃線將壓至廣東 清遠下雪

中央氣象台昨早發布寒潮、暴雪、大風三預警，南方大範圍降雪進入最強時段。預計昨上午8時至今天上午8時，湖南南部、江西中南部、浙江西南部、福建西北部、廣西東北部、廣東北部等地的部分地區有大到10至15毫米的暴雪，部分地區新增積雪深度2至6釐米，局地可達8釐米以上。貴州西南部、雲南東部、廣西北部等局地有凍雨。

另受強冷空氣影響，預計至今天晚8時，東北地區東部、江南中南部、華南中東部、雲南東部等地將降温6到8℃，其中，吉林東部局地降温可達10到12℃。近日最低氣温0℃線將南壓到廣西北部和廣東北部一帶。明天至後天，江南、華南北部、貴州等地的最低氣温可達零下8到零下1℃。

截至昨早上7時許，廣東全省共有230個寒冷預警信號生效，其中寒冷紅色預警12個、寒冷橙色預警82個、寒冷黃色預警136個。昨清晨，粵北城市清遠市北部高寒山區局部下了小雪或雨夾雪。清遠市氣象局預計，至今日，清遠市部分地區普遍有雨夾雪，其中高寒山區凍雨、小雪、道路結冰明顯，其餘地區小雨局部有中雨。

明後日粵北或跌穿0℃

廣東省氣象局預計，22日到24日，在強冷空氣影響下，全省大部分地區為陰雨寒冷天氣，各地氣温逐日下降，將有大範圍的5℃及以下低温，粵北和珠三角北部的山區最低氣温可達0℃以下，並有冰凍；同時，粵北高寒山區有凍雨或小雪。

相關字詞﹕暴雪 氣溫下降 寒潮

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