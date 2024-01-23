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雲南山泥傾瀉47人失聯 8人已遇難 村民：事發睡夢中 有老幼被埋 或關煤礦開採

【明報專訊】雲南省昭通市鎮雄縣塘房鎮涼水村昨早6時許發生山泥傾瀉，致18戶房屋被掩埋、47人失聯。截至昨下午5時許，救援人員救出失聯人員8人，均已無生命體徵。國家主席習近平對此作出指示，要求迅速組織救援力量，全力搜救失聯人員，盡最大努力減少人員傷亡。

事故發生在涼水村合興村民小組、和平村民小組。「上游新聞」報道，合興村民小組村民王先生表示，「早上5點過的時候，突然就聽到嘩啦啦一陣巨響，當時還以為是地震了，然後趕忙跑出來。」合興、和平兩個村民小組加起來有四五百人，山泥傾瀉發生時大多數村民還在睡夢中，「被埋的有老人，也有小孩。」

與合興村民小組相距一兩百米的小倮塊村民李先生表示，一個多月前，他在山頂種藥材的時候，發現山頂有很明顯的裂縫，「開始有一釐米寬，後面慢慢擴大，接近一米。當時我還把這件事告訴了村民。一些老人還說，可能等開年下場雨，這山才會垮。」

山頂房屋現裂縫 斷水多年

對於山泥傾瀉的原因，有村民懷疑與當地煤礦開採有關。有自稱來自事故發生地的網民稱，「我就是本地人，挖煤的把山挖空了」。據《中國青年報》報道，距離涼水村2公里外的塘房鎮杉樹林村在2022年和2023年曾發生山體滑坡。有村民稱村子附近的山頂也存在開裂、下陷的情况，最寬處約兩米，裂縫有一二百米長，包括村中房屋也出現裂縫，村中已斷水三四年，村民要去幾公里以外的地方取水。村民表示附近煤礦很多，一家煤礦的廠房與他所在村莊只有幾百米的距離，都在山腳，且附近煤礦至今還在營業。「今年一直在放着炮呢，這個房子的門和窗都是動的。」他在村子裏時常能夠聽到煤礦放炮的聲音，放炮時也能感受到震動。

已轉移逾500人 張國清赴現場

山泥傾瀉災害發生後，應急管理部長王祥喜急赴鎮雄縣山體滑坡現場指導救援處置。應急管理部啟動地質災害三級應急響應，國家防災減災救災委員會辦公室啟動國家四級救災應急響應。

雲南省、市、縣立即啓動應急響應。目前，受寒潮影響，當地氣温降至零下，截至昨日，已緊急轉移民眾500餘人，組織救援力量300餘人，調集各類救援設備50餘台（輛）投入救援，搜救工作仍在進行。

國務院總理李強昨也作出批示，要求全力組織搶險救援，爭分奪秒搜救失聯人員，盡最大努力減少傷亡，同時細緻排查周邊地質災害隱患，加強險情監測預警，嚴防次生災害。

根據習近平指示和李強要求，中共中央政治局委員、國務院副總理張國清已率工作組趕往雲南現場指導搜救工作。

相關字詞﹕救援 習近平 山泥傾瀉 雲南 昭通

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