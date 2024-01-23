菲漁民指華阻撈貝 水產扔海方獲放行

菲船遇技術問題 仁愛礁軍艦補給停

據菲律賓通訊社報道，菲律賓軍方發言人弗朗西爾．瑪格麗特．帕迪拉（Francel Margareth Padilla）上校表示，「由於一艘補給船的『技術問題』，馬德雷山號的定期補給任務於上周末中止」。 遭遇「技術困難」的船隻為Unaizah Mae 1，這是菲軍常用於補給任務的兩艘船之一。

此前，中國外交部上周三（17日）發布消息稱，外交部部長助理農融當天在上海同菲律賓外交部副部長拉扎羅共同主持中菲南海問題雙邊磋商機制（BCM）第八次會議。雙方同意進一步完善涉海溝通機制，繼續友好協商，妥善管控涉海矛盾分歧，處理海上緊急事態，特別是仁愛礁局勢。

另據《菲律賓商報》報道，菲律賓海巡隊周日表示，菲國漁民本月12日在黃岩島附近捕撈海貝時，遭中國海警驅趕。菲海巡隊西菲律賓海發言人塔瑞耶拉（Jay Tarriela）稱，網傳中國海警騷擾菲國漁民的影片，海巡隊已查明來源，並蒐集漁民證辭。