參選一日「褪軚」 傅崐萁牽手撐韓江配

據《聯合報》報道，國民黨昨舉行第11屆新科立委座談會，據與會者轉述，傅崐萁會上與韓國瑜、江啟臣牽手，表示「政治是一時的，兄弟是永遠的，支持韓江配」。會議約一個多小時結束後，國民黨主席朱立倫率韓國瑜、江啟臣及傅崐萁出席記者會。

朱立倫稱，會上立委一致表示，扮演立院最大黨監督力量，對未來所有民眾關心法案，必身先士卒、拼戰到底；所有立院改革法案國民黨一定全力以赴，並結合所有在野力量，展現改革力量、進步價值。

朱立倫說，下周四（2月1日）立法院正副院長選舉，國民黨必團結一致、團進團出，並重視黨內民主機制，所有立委都能表達意願，感謝傅崐萁主動提到力挺韓國瑜任立院院長、江啟臣任副院長。他並宣布，會上立委一致決議，韓將成為國民黨立法院長提名人、江為副院長提名人，都將於明天中常會通過。

傅：輕個人榮辱 團結藍營惠民

傅崐萁說，韓國瑜是大家一致公認最有戰鬥力、最有行動力的立院院長，「我們全力支持」，而江啟臣眼光遠大、前程很好，雖然表態時間稍晚，但也不要讓人才埋沒，要讓他有機會展現。他並稱，個人榮辱不重要，要如何回應民眾、讓立院成為制衡中央政府的主要力量等，國民黨只有團結，才能造福縣市地方百姓，因此他支持「韓江配」，希望他們當選。

韓國瑜表示，這次立法院正副院長選舉非常重要，所有在野反對黨的大團結更重要，特別感謝傅崐萁顧全大局、犧牲小我，讓國民黨能團結、和諧地出發，這段時間傅盡心盡力，選舉期間很關心其他立委，也產生良好情誼。