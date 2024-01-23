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長榮機師擬新春罷工 衝擊美加歐線 爭加薪停聘外籍機長 桃園明出手調解

【明報專訊】台灣長榮航空機師工會與長榮航空勞資糾紛調解破裂，昨舉行罷工投票取得合法罷工權，不排除在農曆新年前後罷工。長榮航空表示遺憾，呼籲工會優先考慮旅客權益。旅遊業批評，指罷工對業者「很不公平」，希望勞資雙方好好協商，不樂見因此對業界造成傷害。台交通部次長林國顯表示，目前勞資都願再協商，明日會由桃園市政府勞動局再調解。

綜合《聯合報》等台媒報道，長榮航空機師為爭權益，包括調整飛行員結構薪資20%、調漲外站飛行津貼至每小時6美元（約47港元）、停止聘用外籍正駕駛員（機長）等。自上月18日工會宣布發動罷工投票，昨結果出爐，會員1398人，其中910人領票，900票同意、10票不同意，取得罷工權。工會表示，將於農曆新年前後發動罷工，往返美國、加拿大及歐洲長程航班首當其衝，罷工前會預告，希望長榮爭取時間對談。

長榮航空發布新聞稿表達遺憾，呼籲工會優先考慮旅客權益，以理性務實態度繼續協商。公司已成立緊急應變小組應對罷工，且不放棄與工會協商。長榮機師工表示對員工訴求均秉持善意以事實積極回應，照顧員工的初心從未改變，強調長榮為自負盈虧的民營公司，但會持續改善員工薪資福利，與員工分享營運成果。

長榮籲考慮旅客 稱不放棄談判

就工會質疑外籍機師聘用問題，長榮航空說，因台灣航空人才有限，才聘用外籍機師，公司也按民航法規聘用並轉訓，取得合格檢定證後才執行飛行任務，台民航局也認為未違法。

台交通部次長林國顯表示，目前勞資都願再協商，明日會由桃園市政府勞動局再調解。台民航局則表示，已分別聯繫勞資雙方，希望雙方考量農曆新年將近，應以旅客權益為優先考量，在桃園市政府主持協商前，能就機師工會所提薪資結構等3項訴求，盡早協商達成共識，共同維護旅客權益。民航局成立應變小組，並要求長榮航空確實掌握運能，避免訂票旅客權益受損，於官網公布旅客諮詢管道、航班異動公告等信息。

台民航局設應變小組 旅業嘆受害不公

就長榮航空機師擬罷工，旅行商業同業公會全聯會理事長蕭博仁感嘆，先前3次台灣航空業罷工，旅遊業估計因此損失數億元，這對旅遊業不公平。他說，罷工對旅遊業影響大，機票都已開售，也跟旅客收費，若航空業罷工，業者難對旅客交代，衍生很多糾紛，希望勞資雙方好好協商，不樂見因此對業界造成傷害。

台灣旅遊品質保障協會發言人李奇嶽指出，「這是旅行社、航空公司跟旅客的三輸局面」，旅遊業是最痛苦的受害者，夾在中間，雖可向航空公司求償，但往往都是較不切實際的補償。他提醒，農曆新年期間常因改航空公司及滯留費用高，若長榮機師罷工，罷工前旅客可盡快投保海外旅遊保險，部分保險公司有理賠，要仔細詢問。

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