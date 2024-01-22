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京年貨市集疫後開 千元海味暢銷不再 「量大便宜」獲青睞 海參攤：賣散裝客仍覺貴

【明報專訊】農曆新年日益臨近。中國人都有新年前「趕集」買年貨的習慣，疫情期間全國許多老牌年貨市集都關門歇業，許多人的年貨都在線上購買。今年農曆新年前，各地傳統年貨大集紛紛重新開張。「深圳愛國路花市」、「老北京年貨大集」、「上海南京路集市」等市集都聚集人氣，就連已習慣網購的年輕人，都走進市集，感受線下「趕集」氛圍。從線上轉到線下，實體經濟在新年市集，再次煥發新活力。不過，比起疫情前，消費似乎出現「降級」，民眾更傾向購買實用及優惠的產品。

「買年貨到農展，歡歡喜喜過大年」，北京市民20多年來過年前備年貨的傳統，都是到全國農業展覽館。乾果海鮮、日用家居、鮮花服飾各類產品應有盡有。睽違兩年，從本月13日至2月6日，「老北京年貨大集」又在農曆新年前開市。

「北京大集」日均客量達5萬 全國最多

1月13日，第28屆「老北京年貨大集」在全國農業展覽館正式拉開帷幕。開市以來，市集每天都吸引大批消費者。官方數據顯示，日均客流量在3萬至5萬人次，屬內地年貨銷售平台之最。國內外上千間企業，近萬種綠色有機農產品及國內外原產地優質產品齊聚。今年還開設俄羅斯免稅商品展區，吸引大批顧客在櫃枱前挑選消費。

年貨大集的紅色招牌掛在展館前，停泊廣場的車輛也顯示市集的人氣，開車的消費者還需花大力氣找車位。一進展覽館，就感受到老北京年味和煙火氣息。市集分兩個展館，副館多是各省自營農副產品，還有大量消費者圍在鮮花展櫃前，紛紛挑選能裝點新年氛圍的花卉。

主館則是北京本市自家經營的攤位，海鮮、肉類、餃子、陳醋、茶、酒等各類副食農產品，還有鞋帽箱包化妝品等日用品，每個攤位前都聚集多名顧客。進到主館，各類肉製品的香氣縈繞全場。很多攤位都有產品試吃，尤其是臘肉臘腸，還有犛牛肉等攤位，被試吃人群擠得水泄不通，大家品嘗後紛紛解囊購買，包裝秤重的工作人員片刻都休息不得。

除了肉製品特別受歡迎，這次市集的咖啡展攤也有很多顧客駐足，多為白髮蒼蒼的老人，圍在「貓屎咖啡」展攤前，等待銷售小姐為咖啡加奶。20元（人民幣，下同）一大包咖啡，平時只能在咖啡廳買一杯的價格，卻可在這裏買一整袋。實惠價格和咖啡香氣，吸引愈來愈多顧客爭相購買。

市集顧客大多年紀稍大，小段是場內為數不多和男朋友一起趕集的年輕人。「我是在小紅書偶然刷到這邊有集市的。以前也沒逛過，這是第一次。」小段說自己沒想到北京還有這麼有年味且「接地氣」的市集，「一進來就覺得像是回到了十幾年前，和父母在老家趕集的樣子」。她和男友「從前吃到後，光是試吃都吃飽了」。兩人最後只買一袋天津大麻花，便挽手離開。

據本報記者觀察，比起疫情前，民眾消費更傾向於實用及優惠的產品。於這次市集，各類散裝農副產品都很受歡迎，尤其是主打「量大便宜」的產品，銷量都非常不錯。但市集還有一類商家，顯得有些門庭冷清。

攤販稱受累日核水 難說服年老客

王先生的攤位銷售大連海參，往年他們在市集擺攤，無論鮮海參或乾貨，都很暢銷，今年卻無人問津。據王先生分析，今年消費降級是主要原因：「疫情以前，大家買那種千元禮盒，也都不眨眼。今年不行，買禮盒的人很少，就算散裝大家也覺得貴。」

除了消費降級，受日本核污水排海影響，海產品在這次市集銷量都不樂觀：「老年人尤其對養生和健康非常重視，讓他們買這些可能受到污染的產品太困難了。」王先生十分無奈。儘管再三向顧客講明產品多是人工池養殖的海參，但也很難獲顧客青睞。

顧客：昔多禮盒 今皆散裝「價格實惠」

除了海參，還有一些高價農產品，試吃者不少，掏錢購買的卻不多。有攤主熱情推銷自家產品：「沒吃過您嘗嘗，好吃您就帶點走。」許多顧客看到價格後還是選擇離開。李女士在北京定居已20多年，她以前每年過年前都來年貨大集採購。李女士也介紹今年市集不同之處：「過去送禮的多，這邊攤位上很多都是賣禮盒的。送人的東西，價格合適大家拎了就走。今年產品基本都是散裝的，大家實實在在能看到的東西。能嘗能看，價格也實惠。」李女士和兩名同事在市集採購2000多元的年貨，3個人袋子都裝得滿滿當當。

李女士稱，她這次主要採購過年用的肉製品，「這邊東西都比超市便宜，買着也放心」。她還購入護手霜及擦臉油等日用品。除了農業展館的年貨大集，「新工體年貨博覽會」也於13日開幕。李女士表示：「從這裏逛完，下一站就是工體。」

明報記者

（中國故事）

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