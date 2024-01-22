央媒：ECFA不排除終止 34產品或撤免稅

《人民政協報》是中國人民政治協商會議全國委員會的機關報，也是大陸唯一全國性統戰報章。該報上周六（20日）以「大陸研究擴大中止ECFA產品關稅減讓」為題指出，商務部本月11日最新表態稱，民進黨當局未採取任何有效措施，取消對陸貿易限制，反而操弄政治，企圖栽贓甩鍋、回避責任。

報道稱，大陸商務部提出，將研究進一步中止ECFA早期收獲農漁、機械、汽車零配件、紡織等產品關稅減讓等措施。有消息指出，檳榔、帶魚等大陸向台開放的34種零關稅農漁產品都或被取消關稅優惠。

另據新華社報道，多名台灣問題專家受訪時指出，台灣選舉結果顯示，民進黨並不能夠代表島內主流民意，無論台灣方面政局如何變化，兩岸關係基本格局非常明確，時與勢始終在大陸的一方；兩岸關係和平發展、融合發展和祖國統一大勢，任何人、任何勢力都無法阻擋。

觀察此次選舉，專家分析指出，民進黨聲稱將延續「蔡英文路線」，製造兩岸對立對抗，甚至羅織罪名，查辦赴陸參訪交流的基層里長，製造「綠色恐怖」，表明民進黨「台獨」路線不會改變。