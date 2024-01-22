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澳媒稱島國圖瓦盧擬建交北京 台：續鞏合作

【明報專訊】澳洲媒體引述台灣邦交國圖瓦盧駐台大使潘恩紐（Bikenibeu Paeniu）表示，有圖瓦盧消息人士稱，圖瓦盧或在本月26日大選後，跟隨瑙魯外交轉向，承認中華人民共和國。台外交部緊急回應，稱台圖雙方珍惜彼此友誼，未來也將在各領域持續強化合作。

民進黨總統候選人賴清德在本月13日大選中勝選，不足48小時，太平洋島國瑙魯隨即宣布與台灣斷交。《澳洲人報》引述一名退休外交部官員稱，預料未來數月會再有「一或兩個」台灣邦交國與中國大陸建交。

圖駐台大使料月尾大選後斷交

曾任圖瓦盧總理的潘恩紐則表示，「來自圖瓦盧的消息人士」告訴他，圖瓦盧或在本月26日大選後，追隨諾魯轉投中國，「現在傳言說（圖瓦盧）會跟進」。他呼籲澳洲及其盟友和伙伴密切注意局勢，並加強支援圖瓦盧。潘恩紐稱，難以知道陸方在太平洋地區做什麼，「很多交易不透明，事情都不公開」，表明希望未來新當選的16名圖瓦盧國會議員並非心向陸方。

台灣外交部則表示，台灣與圖瓦盧關係建立在自由、民主、人權、法治的普世價值之上，雙方珍惜彼此的堅實友誼，未來也將會在各個領域持續強化合作，追求共榮發展。圖瓦盧朝野各界政要，也在台灣選舉後，致賀總統及副總統當選人，並重申持續堅定維護邦誼的立場。

瑙魯議會上周二（16日）全票通過決議，支持瑙魯政府與台灣斷交、與大陸復交。國台辦發言人陳斌華上周三（17日）在例行新聞發布會表示，瑙魯是民進黨上台以來第十個與台斷絕所謂「外交」關係的國家，「我們對有關國家順應大勢作出正確抉擇表示讚賞。事實一再證明，堅持一個中國原則是人心所向、大勢所趨」。

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