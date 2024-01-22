傅崐萁參選 藍營立院龍頭戰添變數 朱立倫稱團結撐「韓江配」 黨員憂分裂

傅崐萁現年62歲，曾任花蓮縣縣長、台灣海峽兩岸政經交流協會理事長，妻子為現任花蓮縣縣長徐榛蔚。因其家族在花蓮縣長期執政，被稱「花蓮王」。

傅簽改革承諾書 稱18月未成即辭職

綜合《自由時報》、中時新聞網等台媒報道，傅崐萁昨晨在花蓮服務處召開記者會宣布，將參選立院院長，於18個月內完成立法院改革，並簽署承諾書，改革內容包括強化委員會功能、正副院長中立並建立違反議事中立罰則、立法院各項經費透明及定期向人民公布公開、健全立法院聽政權及調查權等。

傅崐萁呼籲在野團結、朝野合作，不論誰當正副院長，都應立即推動改革並承諾改革，18個月內做不到就辭職，以回應全民對新立法院期待。

國民黨擬推韓國瑜搭配江啟臣角逐立法院龍頭，黨主席朱立倫昨出席公開活動時表示，相信「韓江配」一定堅定往前走，最後大家一定團結一致，國民黨一定清清白白、腳踏實地「團進團出」。就是否勸退傅崐萁，朱立倫稱，「今天是國民黨立法院黨團成員談話會，大家就可看到國民黨是希望大家團結一致」。

韓國瑜則表示，就個別委員行動不予評論；接受國民黨不分區立委提名的原始想法，是因為看到民進黨貪污腐敗太嚴重，因此希望在野立委席次能增加，盡一己之力讓國民黨立委愈多愈好。

江啟臣稱目標監督綠營 料黨內無分歧

至於傅崐萁表態是否會造成黨內分歧，江啟臣認為不會有分歧。他說，立院正副院長在立院跟行政院間的角色非常重要，過去8年民眾對如何有效監督政府充滿疑慮，因此他與韓國瑜搭檔競選正副院長，就是希望發揮在野合作力量，監督執政黨。江啟臣指出，雖然目前的執政黨在立院不是多數，但總統權力很大，如何發揮有效監督力量，也是廣大人民期待，這是他們參選的重要目標，大家會並肩作戰，一起努力。

黨內人士則分析，不排除傅崐萁是「以進為退」，雖表面是要參選立法機構龍頭，但實則是劍指國民黨團總召之職。不過無論如何，傅崐萁的動作，都可能讓國民黨面臨選後最大危機；如果處理不慎，甚至觸發黨內分裂。

黨員：傅或欲取團總召一職

國民黨今日將召開內部協調會，有黨員表示會依照協調共識配合黨團決議，每個立委都有爭取院長權利，都是黨內資深前輩，希望能好好談，不要造成分裂。

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