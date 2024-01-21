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豫校宿舍火災 13小學生亡 初查或電暖器使用不當起火

【明報專訊】河南南陽一所民辦學校的學生宿舍上周五（19日）晚11時發生火災，造成13名小學男生遇難，初步懷疑是電暖器使用不當導致起火。事故發生後，外界質疑當地封鎖消息，並且火災發生時是周五夜晚，學生本應該可以回家，而校方兩周放一次假，這周剛好不放假，導致了悲劇發生。

涉事學校負責人被扣查

發生火災的是方城縣獨樹鎮硯山鋪村「英才學校」。據「澎湃新聞」報道，河南南陽方城縣119指揮中心接到報警後，救援人員先後救出14名被困人員，但火勢迅速蔓延，造成13名學生遇難，1名學生受傷。受傷學生正在醫院接受治療，目前生命體徵穩定。「財新」引述方城縣公安局一名警察表示，着火的是學校3樓一間男生宿舍，擺有上下鋪牀，住了14個9到10歲的三年級男生。起火原因、當時宿舍門是否被鎖等具體情况都尚未查清，初步懷疑是電暖器使用不當導致起火。

「央廣網」指，現場昨上午已拉起警戒線，數十名民警在執勤。事故發生後，當地成立了事故處置指揮部，展開事故調查和善後處置等工作。涉事學校負責人已被扣查。官方暫未公布火災原因。附近居民稱，該校學生都是周邊村莊的孩子。有商戶事發時聽到學生的呼救聲。英才學校宿舍三樓一些玻璃已經破碎，距離事發學校一牆之隔的商戶表示，當晚11時許「聽到玻璃劈啪的破碎聲」。現場學生家長指，事發後，昨早上六點已接到通知將孩子接回家中。硯山鋪村一對雙胞胎的家長昨晚接其中一個孩子回家洗澡，另一名孩子卻不幸離世。

有畢業生稱學生晚上睡覺被鎖門

《北京青年報》引述一名該校學生表示，事發時他已就寢，忽然老師過來，讓學生們穿上衣服趕緊跑。他穿著拖鞋下樓逃生，逃生時有聞到煙味。該校一名畢業生透露，事發學校宿舍在學生晚上睡覺期間是被鎖起來的。

一名當地居民表示，英才學校是私立學校，在該校就讀的學生不少，該校採取兩周放一次假，剛好事故發生的周末不放假。學校的老闆名叫李繼忠，大家都認識，以前是一名老師。李繼忠在鎮上還有另一所英才學校，規模和獨樹鎮硯山鋪村英才學校差不多。

有家長在網上指控，當日上午，有其他家長在學校的微信家長群詢問孩子情况，此後他所在的兩個家長群，一個被群主解散，一個被老師移出了群聊。

相關字詞﹕學生宿舍 火災 河南

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