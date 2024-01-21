訪巴西 王毅：打造雙邊關係下個黃金50年

探討共建「一帶一路」戰略對接

新華社昨報道，盧拉表示，巴西看好中國發展前景，期待借鑑中方治國理政經驗，豐富巴中合作內涵，歡迎中國企業加大對巴投資。巴中在諸多重大問題上有着高度共識，期待攜手完善全球治理，共同增強發展中國家的整體力量和國際話語權。

訪問期間，王毅還會見了巴西副總統阿爾克明、總統首席特別顧問阿莫林，並同外長維埃拉共同主持中巴第四次外長級全面戰略對話。雙方就務實合作、國際形勢、多邊協作、熱點問題等議題深入溝通，達成廣泛共識。雙方將加強高層往來，充分發揮中巴高委會、外長級全面戰略對話等機制作用，盡快重啟兩國各領域對口磋商機制。雙方將支持彼此走符合本國國情的現代化道路，探討共建「一帶一路」同巴西「再工業化」和新版「加速增長計劃」的戰略對接。

王毅同維埃拉共同會見記者時，強調將以建交50周年為契機，攜手打造中巴關係下一個「黃金50年」。王毅說，今年是中巴建交50周年，迎來承前啟後、繼往開來的重要時間節點。雙方要跨越山海之遙，以只爭朝夕的精神，攜手推動中巴全面戰略伙伴關係邁上新台階、展現新活力、開闢新境界，使中巴關係繼續走在時代前列，成為發展中大國團結合作、互利共贏的典範。