各地旅遊出奇招 網上搶流量吸客 文旅局長們紛出動 拍片跳舞跳傘打詠春

主打「聽勸」 靠親民贏好感

這場「搶流量之戰」的開端，是河南文旅部門的官方抖音帳號，連續發了數十條宣傳當地文旅資源的影片，吸引了近百萬新粉絲，也讓「河南文旅到底發了多少抖音」的話題成為熱搜。在河南文旅成功「圈粉」後，河北文旅也加入戰局，一日狂發75條短片，並稱：「75是抖音的上限，不是河北文旅的上限！」

此後，山東、山西、湖南、湖北、四川等地的文旅局也跟風出奇招。例如湖南張家界市武陵源區文旅局長彭振華就上演變裝秀，跳起近日大熱的神曲「科目三」；雲南省紅河州文旅局長從4500米的高空跳傘，帶網民看風景；鶴山市文旅局長謝文清變身詠春高手，與木人樁揮拳「對打」。河南洛陽還設計遊戲與遊客互動，答中題目能獲得人造鑽石禮品。

主打「聽勸」也成了各地文旅宣傳關鍵，例如有遊客反映沒地方寄存行李箱，瀋陽文旅局長表示「當即安排」。吉林文旅也喊出「吉吉聽勸」，不但製作官方攻略、邀請明星助陣，還減免了景區門票，依靠親民路線贏得好感。各地文旅局還找來了明星加持，像重慶找來了「頂流」男演員肖戰，河南也發布了藝人王一博介紹家鄉的影片，湖南則請來了藝人易烊千璽站台。

哈爾濱淄博旅遊 網上引關注

這種文旅局長營銷搶流量的現象，在去年初也曾出現過。此次文旅局在農曆新年假期前扭盡六壬，據《中國新聞周刊》引用攜程數據，1月8日至14日較上月同期，河南搜索熱度上漲約五成，山東、山西搜索熱度上漲約四成，廣西、吉林、河北搜索熱度均上漲超兩成。但能否將熱度轉化為旅客量，仍有待農曆新年假期驗證。

數據顯示，自中國放開疫情管制以來，市民消費意願低，但旅遊業復蘇勝預期，去年國慶旅遊出行數據超出了2019年同期。其中，哈爾濱和淄博燒烤成為旅遊熱點以及網上熱話。例如哈爾濱單是在今年元旦假期3天，旅遊收入就達到近60億元人民幣，創歷史新高，被形容是收獲了「潑天的富貴」。哈爾濱旅遊熱與社交媒體也不無關係，例如「南方小土豆」、「凍梨擺盤」等熱梗近月頻頻登上各大熱度榜。

去年一度大受追捧的淄博燒烤，走紅也是源自社交媒體。「大學生組團到淄博吃燒烤」搜索量上百萬，當地燒烤店也在平台上宣傳自己，還有當地人熱情貼心的服務，例如給遊客免費接載等，也在網上引發大量關注。

學者：靠信息轟炸走紅機率低

北京聯合大學在線旅遊研究中心主任楊彥鋒指出，當下消費亮點不多，旅遊算是其一，肯定要給有亮點的產業加碼，「這種壓力，無形中就由上級部門傳導到了各級文旅部門，所以大家都在捲營銷、捲抖音」。他稱，在當前的行政管理和較僵化的考核機制下，輕視效果、注重數量堆積的現象難以避免，造成了很多營銷經費的浪費。

楊彥鋒表示，網紅城市的出現有很大偶然性，一個城市通過網絡信息轟炸成為網紅城市的機率「可能連1%都沒有」。「很多文旅號的內容大量重複，難以打動日益挑剔的遊客。」他稱，各地應完善旅遊服務設施，在遊客中建立良好的口碑，而非一味「捲」營銷。

中國旅遊協會休閒度假分會總顧問魏小安指出，哈爾濱旅遊的溢出效應和聯動效應不斷彰顯，「在45年的中國旅遊發展歷史中，這是從來沒有過的現象」。魏認為，多年來，傳統的旅遊城市公共服務薄弱，但在自媒體時代，一個欺客事件可能會毁掉一個目的地的形象，這就逼着政府不得不站到前台，把環境友好作為第一要務。「現在的文旅官員『聽勸』，各地文旅部門幾乎是在網民的『指揮』之下，『台風』大變，形成了良性互動。」

明報記者

（中國故事）

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