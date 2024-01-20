九二共識創詞人：兩岸和統靠美中談判

據「世界新聞網」，蘇起在會上表示「兩岸和戰的主動權，現已完全掌握在北京手裏」，台灣從百分百倒向美國的那一刻起，就必須依賴華府為她定奪。對北京而言，有兩個「和平統一」選項比武統更優先，首先是與台灣協商，次要則與美國協商，類似1984年中英協商香港的回歸。

蘇起受訪時表示，「九二共識」本來就是政治符號，時機到了就出來，不到就躲，「要就要，不要就棄」。1992年兩岸香港會談後，國民黨以「一個中國、各自表述」形容雙方共識，但大陸堅持「一個中國原則」；2000年民進黨即將執政前，時任陸委會主委蘇起創造出新名詞「九二共識」，用於概括香港會談雙方所形成之見解。

金融時報：美議員下周起陸續抵台

另據《金融時報》報道，美國眾議院外交事務委員會印太小組的民主黨領袖貝拉及「美國國會台灣連線」兩名共和黨籍主席巴爾和迪亞斯巴拉爾，下周將訪台與賴清德會面，美國眾議院中國問題特別委員會主席加拉格爾緊接訪台。