台立院龍頭戰 藍營瀕內訌 前縣長傅崐萁欲參戰 朱立倫：與韓國瑜達共識

【明報專訊】台灣新任立法院正副院長2月揭盅，國民黨不分區立委當選人韓國瑜前日表態搭檔同黨立委江啟臣參選後，昨隨即宴請黨內立委當選人，以凝聚共識。不過前花蓮縣長、國民黨立委傅崐萁（圖）在黨內四處活動，謀求爭奪立院龍頭；但黨主席朱立倫承認與韓國瑜已有共識。民進黨黨團雖未有動作，惟現任立法院長游錫堃被視為角逐下屆國會龍頭的熱門人選。
韓國瑜昨在台北宴請部分國民黨新當選立委，江啟臣也到場。據中央社報道，韓國瑜會後受訪表示，這次與江啟臣搭檔角逐立法院正副院長，會與江啟臣「雙進雙出」；且有與國民黨主席朱立倫溝通，黨中央理解這樣的想法。
前花蓮縣長、國民黨立委傅崐萁昨則表示，江啟臣兩年後可能投入台中市長選舉，質疑「若擔任副院長如何兼顧」，而他與韓國瑜過去曾在選戰中合作，有革命情感及默契。昨出席午宴的無黨籍立委陳超明透露，傅崐萁有來電拜託，「沒聊什麼，但我們聽得懂，不用講那麼明」。
藍營立委賴士葆稱，餐會現場氣氛非常好，共識就是往和諧的方向走，讓立法院正副院長的產生單純化，單純化就是一個組合，叫做「韓江配」，他也表態爭取擔任立院黨團總召。另一國民黨立委當選人李彥秀表示，一切會以黨的團結、和諧為最大前提，包括立法院正副院長，國民黨的每一個動作，要符合人民期待。
落選台灣總統的新北市長侯友宜昨表示，韓江二人都很優秀，要選正副院長，大家都給高度期待，「祝福他們，加油」。朱立倫昨承認與韓國瑜已有共識，他受訪表示，跟韓國瑜談得很清楚，「團進團出」，會有國民黨主體性，也不排除副院長的部分跟民眾黨合作。
綠營游錫堃大熱 柯文哲：不淪內鬥工具
民眾黨主席柯文哲昨稱，韓國瑜說要跟江啟臣「雙進雙出」，又向民眾黨喊話願意合作，強調「民眾黨不會成為國民黨內鬥的工具」，要發揮關鍵力量促成「人民的立法院」。
民進黨將在29日召開黨團會議拍板參選立院院長人選，游錫堃最熱門。游錫堃昨受訪時說，民進黨團還沒開黨團會議，他要得到黨團會議的提名才有資格說話，「一切由黨團決定」。他呼籲各黨推舉人選時，考慮立院外交的重要性。