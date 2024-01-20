台立院龍頭戰 藍營瀕內訌 前縣長傅崐萁欲參戰 朱立倫：與韓國瑜達共識

韓國瑜昨在台北宴請部分國民黨新當選立委，江啟臣也到場。據中央社報道，韓國瑜會後受訪表示，這次與江啟臣搭檔角逐立法院正副院長，會與江啟臣「雙進雙出」；且有與國民黨主席朱立倫溝通，黨中央理解這樣的想法。

前花蓮縣長、國民黨立委傅崐萁昨則表示，江啟臣兩年後可能投入台中市長選舉，質疑「若擔任副院長如何兼顧」，而他與韓國瑜過去曾在選戰中合作，有革命情感及默契。昨出席午宴的無黨籍立委陳超明透露，傅崐萁有來電拜託，「沒聊什麼，但我們聽得懂，不用講那麼明」。

藍營立委賴士葆稱，餐會現場氣氛非常好，共識就是往和諧的方向走，讓立法院正副院長的產生單純化，單純化就是一個組合，叫做「韓江配」，他也表態爭取擔任立院黨團總召。另一國民黨立委當選人李彥秀表示，一切會以黨的團結、和諧為最大前提，包括立法院正副院長，國民黨的每一個動作，要符合人民期待。

落選台灣總統的新北市長侯友宜昨表示，韓江二人都很優秀，要選正副院長，大家都給高度期待，「祝福他們，加油」。朱立倫昨承認與韓國瑜已有共識，他受訪表示，跟韓國瑜談得很清楚，「團進團出」，會有國民黨主體性，也不排除副院長的部分跟民眾黨合作。

綠營游錫堃大熱 柯文哲：不淪內鬥工具

民眾黨主席柯文哲昨稱，韓國瑜說要跟江啟臣「雙進雙出」，又向民眾黨喊話願意合作，強調「民眾黨不會成為國民黨內鬥的工具」，要發揮關鍵力量促成「人民的立法院」。

民進黨將在29日召開黨團會議拍板參選立院院長人選，游錫堃最熱門。游錫堃昨受訪時說，民進黨團還沒開黨團會議，他要得到黨團會議的提名才有資格說話，「一切由黨團決定」。他呼籲各黨推舉人選時，考慮立院外交的重要性。