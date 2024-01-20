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北京聞風：開年拼經濟 央地共釋積極信號 ／文：鍾鳴九

【明報專訊】本周，國新辦舉辦多場解讀宏觀經濟形勢及政策的新聞發布會。國家統計局、國家稅務總局、國家發展改革委、工業和信息化部等部門密集發聲，總結2023年經濟表現，並為2024年經濟工作圈重點、增信心。

國家統計局最新公布的數據顯示，2023年內地GDP按年增長5.2%。清華大學中國發展規劃研究院院長助理李治表示，5.2%的增速符合預期，體現出中國經濟基本面比較穩健，為今年經濟工作「先立後破」奠定良好基礎。

經濟需時緩衝修復 有望提速

李治認為，當前中國經濟處在換擋過程，需要時間緩衝修復。從開年中央各部門工作部署來看，這一過程有望提速。

國家統計局長康義日前在記者會表示，預判2024年的中國經濟將持續回升向好。針對2024年如何促進民營經濟發展壯大、如何確保各領域政策同向發力、擴內需等新年施政重點，國家發改委相關負責人也在近日逐一回應。

觀察人士預計在2024年，中央各部門將推出更進取的政策舉措，刺激與釋放經濟發展的內生動能；同時各部門的政策協同性或將進一步加強，這將整體提升經濟政策的有效性，為市場主體注「強心針」。

李治表示，2024年中國宏觀經濟政策將最少涵蓋四個重點發力方向。一是堅持科技創新的引領作用，通過未來產業體系的建構，促進新質生產力發揮優勢。二是擴大內需，通過刺激性政策激活就業，提高居民收入和消費預期。三是深化重點領域改革，如統一大市場、數據要素流動等領域改革，以及對標世界更高標準的經貿規則以作市場制度體系完善。四是對外開放邁出更大步伐，尤其是在京津冀、粵港澳大灣區、長三角、海南等龍頭區域，有望做出一些大膽嘗試，從而給予外資更多信心和着力點。

近期，多部門密集推出積極的宏觀政策。比如，國家發改委等部門聯合印發了《關於加強新能源汽車與電網融合互動的實施意見》，為新能源汽車產業規模化發展提供具體政策支持；財政部、人力資源社會保障部發布新修訂的《就業補助資金管理辦法》，強化就業優先導向，促進就業創業；商務部等10部門發布《關於提升加工貿易發展水平的意見》，鼓勵開展高附加值產品加工貿易，提升加工貿易水平，加快建設貿易強國。

各地啟動搶促「開門紅」

此外，地方拼經濟的「發令槍」已響，各地進入搶促「開門紅」的奮鬥期。新年之初，多地重大項目陸續開工建設。比如，河南推出今年第一批省重點建設項目520個，總投資約2.1萬億元（人民幣，下同）；山東投入1833.48億元建設首批100個省級數字產業重點項目。各地亦接連推出一籃子政策舉措，優化營商環境，助力經濟發展。目前，多地已披露2024年一季度地方債發行計劃，超前佈局態勢有望為全年經濟夯實基底。

文：鍾鳴九

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