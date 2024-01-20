第三次會議 中美金融工作組商兩國貨幣金融穩定

據央行昨晚發布，此次會議由央行副行長宣昌能與美國財政部助理財長內曼（Brent Neiman）共同主持；雙方就兩國貨幣和金融穩定、金融監管、金融市場、跨境支付和數據、可持續金融、反洗錢和反恐怖融資、全球金融治理等議題，以及其他雙方重點關切的問題作「專業、務實、坦誠和建設性」的溝通。會議還聽取了技術專家組關於銀行業氣候壓力測試和各自全球系統重要性銀行（G-SIBs）處置機制的匯報。雙方同意繼續保持溝通。

美國財長耶倫去年7月訪問北京後，同年9月成立中美經濟及金融工作組。工作組此前已舉行兩次會議，此次第三次會議是首在中國舉行面對面會談。耶倫亦計劃在今年上半年再次訪華。本月17日在瑞士出席達沃斯世界經濟論壇的美國國務卿布林肯表示，今後一年裏會看到美中兩國之間更多互動。

國務院副總理、中美經貿中方牽頭人何立峰昨在北京會見中美金融工作組美方代表團時表示，中美雙方應繼續用好金融工作組機制，不斷積累成果，鞏固發展金融領域合作勢頭。