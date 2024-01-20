王滬寧促政協唱響「中國經濟光明論」

新華社報道，王滬寧在會上提到，要學習貫徹習近平經濟思想和中央經濟工作會議精神，自覺把思想和行動，統一到中共中央對經濟形勢的分析判斷和對經濟工作的決策部署上來，統一到中國式現代化這個最大的政治上來，堅定做好經濟工作的信心和底氣。

中國在疫情後的經濟恢復緩慢，對於2024年的增長數字，國際機構大多預測4.5%至4.9%不等。「澎湃新聞」昨刊出上海復旦大學經濟學院院長張軍的訪問。他提到，當前最迫切的是要做好疫後經濟恢復工作，推出針對性的政策，彌補3年疫情中遭受損失的中小微型企業和中低收入家庭。

學者：勿聚焦誘消費 應對準補助

針對官方不斷促消費，張軍認為政策的出發點，不應該是如何誘導更多家庭去消費，而是要考慮把補助給到更需要的家庭，增加家庭的實際收入。對於中產階級亦應考慮減免稅負，而不是一味花在基礎建設投資上。「我們每年的投資太多了，浪費很大，減少投資對中國經濟不會有太大的影響。」

路透：中央叫停12地區基建

路透社昨引述知情人士報道，國務院近來加強管理地方債務問題，向地方政府和國有銀行發出指令，要求推遲或暫停由中央支持、投資計劃完成度在一半以下的建設項目，涉及全國12個地區。針對的設施包括高速公路、機場擴建與地鐵項目。