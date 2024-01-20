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菲加防務合作鋪路駐軍 對華施壓 同步拉攏法日 分析：馬尼拉爭談判籌碼

【明報專訊】菲律賓與加拿大昨（19日）簽署防務合作備忘錄，菲律賓國防部長特奧多羅（Gilberto Teodoro）表示，兩國隨後可能達成「駐軍協議」。目前美澳可在菲長期駐留軍隊，菲方近期亦正與法國、日本商談同類協定。有學者認為菲方加強與域外國家合作，旨在對華施壓，獲取談判籌碼。

目前美澳可派軍長駐菲

路透社報道，菲律賓國防部表示，菲加防務合作備忘錄旨在推動兩國防務及軍事機構的合作，包括軍事教育、訓練交流、資訊分享、維和任務及災害應變等領域。菲防長特奧多羅在聲明中表示，「我很高興聽到（菲加）雙方都有強烈意願，藉由為雙邊防務關係創造新的里程碑，以深化、加強關係，也許最終可以透過《軍隊互訪協定》來達到顛峰。」

特奧多羅並未說明未來與加國簽署的《軍隊互訪協定》內容為何。不過，菲美、菲澳分別於1998年、2007年簽署《軍隊互訪協定》，同意對方軍隊不定期造訪，包括舉行軍事演習等。對美國來說，菲准許美軍人員不需護照和簽證入境，若沒該協定，兩國1951年簽定的《共同防禦條約》（MDT）也難以執行。

仁愛礁爭端 加撐菲惹華不滿

中國與西方主流國家關係陸續「止跌回穩」，惟與加拿大關係仍然緊張。早前中菲在南海仁愛礁等海域出現爭端時，加方也表達對馬尼拉的支持，引起中方強烈不滿，警告域外國家不要介入南海。

去年8月以來，中菲圍繞仁愛礁菲坐灘軍艦補給問題，發生持續數月的對峙和衝突，糾紛並蔓延到黃岩島等其他島礁海域，兩國海軍持續高度戒備。

去年10月，加拿大與菲律賓簽署協議，允許菲方取得加拿大「暗船偵測系統」的資料，即使「非法漁民」關閉其位置傳輸裝置，仍能將其定位，協助打擊「非法捕魚」。

去年11月，菲總統小馬可斯與日本首相岸田文雄在馬尼拉宣布同意就《相互准入協定》展開磋商，希望能於今年首季簽署。與《軍隊互訪協定》類似，該協定允許雙方在彼此領土部署軍隊。岸田稱雙方都同意將與美國緊密合作，並皆對東海和南海「單方面以武力改變現狀的企圖」感到擔憂。

去年12月，法國國防部長勒科爾尼（Sebastien Lecornu）首度訪菲時，也與特奧多羅共同宣布尋求就簽訂《軍隊互訪協定》展開協商。特奧多羅當時說，法國在太平洋地區有駐軍，「我們希望進一步加強防務合作」。

菲重回南海談判桌 或屬拖字訣

有分析認為，菲積極拉攏美澳日等國，謀求建立第一島鏈共同防務陣線，明顯為應對強鄰中國。香港亞洲研究中心主任彭念對中通社表示，菲近期與中國就南海爭端「重回談判桌」，可能是權宜之計，為了穩住中方，以在南海問題上爭取更多時間做打算；而軍方則在海上一線挑事，通過這些行動對華施壓，獲取籌碼。

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