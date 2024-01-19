景區男女妲己被批低俗 演員道歉停工 官媒指衝撞大眾承受度 網民：遊客願意媒體不願意

【明報專訊】哈爾濱旅遊爆火之後，各地文旅局又「卷」起來了。為了招攬遊客，河南雲台山景區近日推出「男女妲己」Cosplay（角色扮演）招徠遊客體驗當「紂王」，妲己扮演者化上美艷妝容，以各種挑逗姿態和摸手摸臉、隔空親吻等動作與遊客互動，很快便走紅網絡，但也引來輿論批評風格過於夜店化，會對未成年人造成不良影響。妲己扮演者和景區昨日紛紛回應，網民則褒貶不一。
男扮演者刪片 女妲己：有把握分寸
「男妲己」扮演者天陽昨發短片道歉，「從今天開始，我們的河南之旅可能要暫停一下了。因為之前活動中扮演過一次赤狐的角色，關於這個角色網上有一些不好的聲音，面對這些聲音，我們作了深刻的檢討。」他同時表示，自己的初心是想為家鄉宣傳出點力，將刪掉「不當互動行為」的網上短片。
而在前一天，「女妲己」扮演者鄧雯文回應時稱，她扮演的是《山海經》中的九尾，只不過造型參考了《哪吒傳奇》中的妲己形象。對於自己和遊客親密互動的爭議，她表示第一時間就進行了反思，但自己有把握好分寸，只和女孩子親近，和男生互動都保持了合適的距離。
與客親密互動 雲台山：演繹風格
雲台山景區宣傳處工作人員也回應了爭議，稱景區今年以《山海經》為冰瀑節主題，招募了許多「00後」演員扮演神話角色，初心是想給遊客們帶來更好的參與體驗感。作為專業的cos達人，和遊客的互動是他們自己風格的演繹。
人民網昨發表評論文章稱，文旅宣傳不能用力過猛，一過就會出現過猶不及；也不能出格，一出格就可能出事。文章認為，「男女妲己」的「熱辣」動作之所以引發網友質疑，就在於其行為劍走偏鋒，衝撞了大眾的承受程度；又指「男女妲己」為低俗營銷，「要追求健康的熱度」、「追逐向上向善的力量」。
有網民站台 讚妖而不色
多家內地媒體也點名批評河南，指景區應該靠景色，而不是男色或者女色留住遊客，稱這種方式過於低俗。儘管有網民認同需要抵制「不良風氣」，但大量網民卻不以為然，許多網民在「雲台山男女妲己」相關詞條的評論區留言，表示「兩個人的表演都很好，妖而不色」、「小姐姐和遊客都願意，結果媒體不願意了」。