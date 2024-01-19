駐京周記：鋼琴業崩盤？

市道不景 銷售大降

2019年《參考消息》曾稱鋼琴熱潮席捲中國，據估計約有4000萬中國兒童正在學鋼琴。國家統計局數據顯示，2019年全國出生人口有1465萬人。2019年以前，中國出生人口也都在千萬以上。2019年的「鋼琴熱」也屬正常。不過，隨着中國出生人口持續下降，加上消費降級、消費觀念轉變，不止鋼琴行業難做，整個教輔教培行業都遭遇了寒冬。

從最近暴跌的A股來看，A股兩家鋼琴企業的2023年財報都比較難看。2023年前三季度，海倫鋼琴營業收入2.29億元（人民幣，下同），按年下降21.99%；公司指市場疲軟導致銷售量下降，是業績大降的主要原因。珠江鋼琴2023年前三季度營業收入也降31.47%至9.02億元。

鋼琴市場不景氣的原因，也和流行樂器變化有關。「上觀新聞」此前報道顯示，中國音樂產業總規模在不斷擴大，到去年已超4000億元。管樂、結他、提琴這些小眾的樂器，有往上的趨勢，管樂至少提升了20%至30%。電結他、電吹管為代表的潮流樂器，以及「國風」興起後，以古箏、琵琶、二胡為代表的民族樂器都開始流行起來。

雖然今年行情不佳，但鋼琴行業也並非跌入谷底。有湖北省三線城市的鋼琴老師席老師向記者表示，近兩年來琴行學琴的學生與新冠疫情前並無變化，2023年4月份以來，新進了26名學生，與往常年持平。鋼琴行業的優勝劣汰，也是市場的正常選擇。

不過中國的中產階級們，似乎愈來愈「接地氣」，無論是網絡上「科目三」的爆紅，還是淄博、哈爾濱等靠便宜實惠走紅的旅遊城市，都彰顯着作為中國消費主力軍的中產階級消費觀念的轉變。

至於陽春白雪代表的鋼琴，內媒齊魯壹點也引用山東青島某二手鋼琴廠負責人員的話稱，正常的鋼琴生產、銷售與教育培訓，依然具有生命力。一段時間的緩衝後，大家仍會回歸到藝術文化領域中。

明報記者 王佩凡