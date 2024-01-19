王文濤：中國外貿面臨多項不利因素

稱有利條件更強

在《人民日報》昨刊登的專訪中，王文濤針對國際競爭方面稱，中國競爭優勢逐步從要素成本優勢向營商環境、自主創新、產業配套等綜合優勢轉變；當前，周邊國家以各項優惠政策吸引企業投資，發達經濟體也積極吸引產業回流，跨國公司推進「中國+1」、「中國+N」佈局，這些都給外貿發展帶來了新挑戰。

「我國外貿發展面臨的困難挑戰不容忽視，但有利條件強於不利因素。」王文濤也提到中國的5個有利條件：長期向好的經濟基本面、強大生產能力、廣闊創新空間、超大規模市場、完善的基礎設施。他指出，中歐班列已累計開行超過8萬列，成為亞歐之間重要的貿易物流大通道。近日亦有分析稱，紅海航運受阻後，中歐班列提前爆滿。

商務部發言人何亞東昨稱紅海是重要的國際貿易通道，希望各方恢復和保障航道安全，中方將密切跟蹤相關動態，及時為外貿企業提供支持幫助。

另據外電報道，去年成立的中美金融工作小組昨、今兩日在北京舉行會議，討論金融穩定、跨境數據規管、資本市場、打擊資助恐怖主義以及對國際貨幣基金組織政策的看法等一系列議題。

中美金融工作組在京開會

美媒：美荷對華晶片限制擬加碼

美國財經電視台CNBC則報道，美國與荷蘭可能在今年加大對中國的半導體出口限制，以遏制中國的晶片科技發展。半導體研究分析機構TechInsights副主席兼資深研究員哈奇森說，「如果有更多的限制推出，我不會感到意外，因為我們仍處在這種針鋒相對之中。美國有很多鷹派人士，對中國軍事增長非常擔心。」