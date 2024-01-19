台設「認知戰研究中心」應對境外勢力

隸屬台灣法務部的調查局是犯罪偵查與情報機構，在2024台灣大選期間，是執政當局反制大陸「介選」的主力部門。選後當局並未放鬆，中央社報道，「認知戰研究中心」前日揭牌，由調查局副局長孫承一兼任中心主任，下設認知研究、資料分析、應處反制3組。

當局指影音散播假資訊 台媒：防抖音

調查局長王俊力致辭時指出，境外勢力為破壞台灣民主制度運作，近年積極利用內容農場剪輯、重製詆譭台灣政府並誤導人民認知影音的影音信息，透過互聯網、通訊軟件、社群平台等渠道，散播有關台灣防務外交、政府施政、民生經濟、兩岸關係等錯假及爭議資訊，試圖破壞民眾對政府信任、分化社會內部團結。

法務部長蔡清祥則表示，境外敵對勢力近年擴大對台灣認知作戰強度及廣度，試圖以「溫水煮青蛙」卸除民眾心防，使台灣面臨空前安全威脅。《聯合報》直指，當局成立認知戰研究中心，是為防境外勢力與抖音。