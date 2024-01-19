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韓江配爭立院龍頭 留藍白合空間 國民黨願讓出副院長 民眾黨：不私下協商利益交換

【明報專訊】台灣大選後，藍綠進入立法院長爭奪戰，國民黨不分區立委當選人韓國瑜昨（18日）率先宣布，將與國民黨立委江啟臣搭檔競選正副院長，並表示只要民眾黨願意合作，江啟臣願意將副院長一位讓給民眾黨推出的人選，以促成在野大團結。民眾黨立院黨團則冷淡回應，不會與個別候選人私下協商或利益交換。

中央社報道，國民黨在台灣2024立委選舉中獲得52席，新一屆立院將在2月1日上場，為因應當日立院正副院長選舉，國民黨預計在1月22日舉行新科立委座談會；1月30日舉行新會期黨團三長（總召集人、書記長、首席副書記長）改選暨下屆正、副院長候選人假投票。

韓國瑜：要實現在野大團結

韓國瑜在facebook上表示，將與江啟臣搭檔競選立法院正副院長，他感謝江啟臣同意一起並肩作戰，搭檔「韓江配」，「攜手校正回歸立法院該有的監督制衡角色，而不是過去八年的（政府的）立法局！」

韓國瑜並表示，他也清楚需要實現立法院的在野大團結，才更能實現對800多萬名選民所作出的神聖承諾，江啟臣答應合作，仍以團結在野，共同監督為優先目標，因此只要民眾黨的朋友願意合作，江啟臣更願意將副院長一職，優先給民眾黨推出的人選，以促成在野大團結。

江啟臣也表示感謝韓國瑜的邀請，會全力以赴為台灣民主、為監督制衡、為促成在野合作努力，「如果民眾黨的朋友們也願意推出副手人選，我這邊是可以退出沒有關係」。

白營：盼參選者回應立院改革訴求

對於韓國瑜提出立院龍頭「藍白合」，民眾黨立院黨團副主任兼發言人楊寶楨表示，民眾黨已提出多項立院改革訴求，期待兩大黨推派有意願參選立法院正副院長者，具體回應民眾黨提出的四大訴求，作為後續參考依據。楊寶楨強調，民眾黨不會與個別候選人私下協商，或利益交換。

民眾黨不分區立委當選人黃國昌也透過聲明，感謝韓國瑜與江啟臣的好意，他稱民眾黨目前最關心的是落實立院改革，強化立院對行政權監督的制度性能量，達成有效制衡民進黨政府之目標。

現年67歲的韓國瑜2017年曾競逐國民黨主席落敗，但他在2018年11月的「九合一」選舉中營造「韓流」超高人氣並當選高雄市長，結束民進黨在高雄的長期執政歷史。他後來請假投入2020總統大選，最終敗於蔡英文。2020年6月韓國瑜被高雄選民投票罷免市長職務，成為台灣史上首名被罷免的地方首長。

與韓國瑜搭檔的江啟臣現年52歲，2010年馬英九政府時期，曾任行政院新聞局長，有「少年胡志強」之稱，2012年辭職參選立委獲勝。2016年及2020年連任立委，2020年擊敗前副主席郝龍斌當選國民黨主席，成為國民黨就任時最年輕及首位以立委身分擔任主席的黨員。

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