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予單方面免簽 李強：盼愛爾蘭營商環境非歧視

【明報專訊】正式訪問愛爾蘭的中國國務院總理李強，當地時間1月17日上午與愛爾蘭總理瓦拉德卡舉行會談，李強稱為便利兩國人員往來，中方將給予愛爾蘭單方面免簽待遇；希望愛方為中國企業提供開放、公正、非歧視的營商環境。

愛爾蘭總理：冀中國早日和平統一

新華社引述瓦拉德卡表示，愛方一貫恪守一個中國原則，希望中國早日實現和平統一；愛方願積極考慮為中國公民訪愛提供更多便利。

李強當天稍早在都柏林總統府會見愛爾蘭總統希金斯時表示，中方願同愛爾蘭深化經貿投資、綠色發展、科技創新等領域合作，加強教育、文化等人文交流，進一步便利兩國人員往來。希金斯對李強說，愛方願同中方加強友好交流，深化互利合作，共同應對氣候變化、糧食安全、可持續發展等全球性挑戰，深化兩國人民友誼，推動愛中關係不斷深入發展。

李：願深化投資 加強人文交流

在結束出席世界經濟論壇2024年年會及正式訪問瑞士後，李強當地時間1月16日晚抵達都柏林國際機場。

在瑞士期間，李強還出席了世界經濟論壇午餐會，與沃爾瑪、摩根大通、英特爾等14家跨國公司負責人交流，他強調中國經濟長期向好的總體趨勢不會改變，將為各國企業提供更多發展新機遇，「投資中國就會有豐厚的回報、更好的未來」。李強說，中方願認真研究和解決外資企業在華經營中遇到的困難和問題，希望大家繼續用好中國發展帶來的機遇。

李強在世界經濟論壇2024年年會期間也會見歐盟委員會主席馮德萊恩，他稱中方願進口更多適銷對路的歐盟產品，也希望歐盟放寬高技術產品對華出口限制，雙方相向而行，推動中歐貿易更平衡發展。

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