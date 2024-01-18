新計法剔除在校生 16至24歲失業率14.9%續高企

失業率5.2% 低去年0.4百分點

去年12月份，不包含在校生的16至24歲、25至29歲、30至59歲勞動力調查失業率，分別為14.9%、6.1%、3.9%。去年6月內地16至24歲勞動力調查失業率21.3%，屬紀錄新高，之後官方停止公布青年失業率，至昨恢復。

國家統計局長康義解釋，在校學生的主要任務是學習，而不是兼職工作，把他們包含在統計年齡組內，不能準確反映情况。調整後能給予失業青年更加精準服務，制定更加有效和有針對性的政策。2023年16至24歲城鎮人口中，非在校學生約3400萬人。

康義說，過去一年失業率各季度平均值分別是5.4%、5.2%、5.2%、5%，就業逐步改善。全國企業就業人員周平均工作時間為49小時。全年農民工總量2.9753億人，按年增191萬人。農民工月均收入水平4780元人民幣，比上年增長3.6%。

展望2024年就業形勢，康義表示，總的判斷是壓力依然存在，部分群體、部分行業就業的結構性矛盾問題仍比較突出。