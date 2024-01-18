超額死亡百萬出生減 人口連跌兩年 屆60歲佔21.1% 出生數近穿900萬大關

國家統計局此前介紹2023年人口變動情况抽樣調查行動時稱，在非逢十普查年份，人口統計使用抽樣調查方法，在每年11月1日至15日進行。因此，昨通報的2023年人口數據涵蓋2022年11月中旬至2023年10月底。

棄清零死亡人數 接近外界估計

內地2022年12月7日大幅放寬防疫管控，包括不再查驗核酸證明和健康碼；14日不再公布無症狀感染者數據；25日起不再發布每日疫情信息。2023年1月8日起，對新冠病毒感染實施「乙類乙管」，取消感染者、入境人員隔離措施。

2022年底撤銷嚴厲管控後，全國各地醫院爆滿，殯儀館、火葬場運作癱瘓。當時廣州更傳出，高峰期死亡人數比平時高出7倍，導致殯葬服務預約排期要超過半個月。《紐約時報》2023年2月報道，4個不同學術團隊研究估算中國在放棄「清零」後兩個月內或造成100萬至150萬人死亡。

7.87‰死亡率文革後最高

疫情前，近年內地每年死亡人口都不超過千萬（見表），實施嚴厲「清零」政策的2020年、2021年分別是998萬、1014萬，2022年死亡人口增至1041萬；到2023年為1110萬、按年增69萬人，比疫情前常年死亡人數增逾110萬人。路透社指出，2023年7.87‰的死亡率，是1974年（文革期間）以來的最高水平。流行病學家把觀察到的死亡人數與正常年份的死亡人數之間的差值稱為「超額死亡」。

除了「超額死亡」增加，出生人口連續兩年跌破千萬，也是導致人口負增長主要因素。

內地從2016年起實施二孩政策，2021年放開三孩，又推出諸多鼓勵措施，但收效甚微。出生人口在2016年達到1786萬峰值後，連跌7年，其間2022年首度跌破千萬至956萬人，並出現人口負增長（-0.60‰），是1960年大躍進饑荒以來首度出現人口萎縮。2023年出生再跌5.65%，至902萬人，外界預期2024年將跌穿900萬。

「少子老齡化」波及勞動力短缺

目前內地總人口男女比例為104.49：100，16至59歲的勞動年齡人口佔比為61.3%，60歲及以上佔21.1%，增1.3個百分點。中國人口學會會長表示，「少子老齡化」趨勢會波及到勞動力短缺的問題，需要繼續推行生育支持政策，更好地利用人力資源，提高退休年齡。

明報記者

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