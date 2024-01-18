國台辦回應武統呼聲 最大誠意爭和平統一

新華社報道，對於網絡上的「武統」聲音 ，陳斌華表示，大陸願意為和平統一創造廣闊空間，願意以最大誠意、盡最大努力爭取和平統一的前景。

陳斌華強調，台灣的選舉改變不了兩岸關係的基本格局和發展方向，改變不了兩岸同胞走近走親、愈走愈親的共同願望，更阻擋不了「祖國終將統一、也必然統一」的大勢。他複述國台辦早前聲明內容，稱選舉結果顯示，民進黨並不能代表島內主流民意；「下架民進黨」，反對「台獨」，要和平不要戰爭、要發展不要衰退、要交流不要分離，是島內主流民意。

稱走近走親是兩岸共同願望

對於選後兩岸政治對立和軍事對峙的局面會否加劇的問題，陳斌華表示，民進黨如果不思悔改，在謀「獨」挑釁的邪路上愈走愈遠，只會把台灣推向危險境地，給台灣帶來深重禍害。陳斌華指出，「九二共識」是兩岸對話協商的共同政治基礎。堅持體現一個中國原則的「九二共識」，兩岸就可以開展溝通對話，否則任何對話交往都無從談起。

台選結束後，美國總統拜登第一時間表示「不支持『台灣獨立』」，但同時美國政府派出前高官率團訪台。陳斌華敦促美方恪守一個中國原則和中美三個聯合公報規定，將不支持「台獨」的承諾落到實處，停止向「台獨」分裂勢力發出任何錯誤信號。

美國國務卿布林肯17日在達沃斯形容台灣大選是「對民主的有力肯定」，稱通過台海的貿易量龐大，若中斷將影響整個地球，也強調台灣是先進半導體的主要生產方，在世界上扮演重大角色，因此有許多國家重視維持台海和平、穩定。

另外，國家安全部微信公眾號昨發布文章表示，若「台獨」分裂勢力和外部勢力挑釁，國安機關將按照黨中央決策部署，予以迎頭痛擊；並稱將深入開展涉台反顛覆、反間諜、反分裂鬥爭，依法防範、制止和懲治敵對勢力的滲透、破壞、顛覆、分裂活動。文章配以台灣社運人士楊智淵2022年8月3日被兩名警員押送的圖片。