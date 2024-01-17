明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 台灣大選 福島核污水系列 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

中國

中國要聞

中國特色金融發展「八堅持」 習：與西方有本質區別

【明報專訊】省部級主要領導幹部推動金融高質量發展專題研討班昨（16日）在中央黨校（國家行政學院）開班，國家主席習近平強調，要規範境外投融資行為，完善對共建「一帶一路」的金融支持，提升跨境投融資便利化水平，積極參與國際金融監管改革；要守住開放條件下的金融安全底線。

要求規範境外投融資行為

新華社報道，習近平指中國特色金融發展之路更具有適合中國國情的鮮明特色，與西方金融模式有本質區別。中國特色金融發展之路就是：堅持黨中央對金融工作的集中統一領導，堅持以人民為中心的價值取向，堅持把金融服務實體經濟作為根本宗旨，堅持把防控風險作為金融工作的永恒主題，堅持在市場化法治化軌道上推進金融創新發展，堅持深化金融供給側結構性改革，堅持統籌金融開放和安全，堅持穩中求進工作總基調。

促防範金融風險　懲治腐敗

習近平強調，金融強國應當基於強大的經濟基礎，具有領先世界的經濟實力、科技實力和綜合國力，同時具備一系列關鍵核心金融要素，即：擁有強大的貨幣、強大的央行、強大的金融機構、強大的國際金融中心、強大的金融監管、強大的金融人才隊伍。

習近平指出，要着力防範化解金融風險特別是系統性風險，風險處置過程中要堅決懲治腐敗，嚴防道德風險。同時要通過擴大對外開放，增強國際競爭力和規則影響力等。

相關字詞﹕省部級主要領導幹部研討班 中國特色 金融 習近平

上 / 下一篇新聞