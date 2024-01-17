中國特色金融發展「八堅持」 習：與西方有本質區別

【明報專訊】省部級主要領導幹部推動金融高質量發展專題研討班昨（16日）在中央黨校（國家行政學院）開班，國家主席習近平強調，要規範境外投融資行為，完善對共建「一帶一路」的金融支持，提升跨境投融資便利化水平，積極參與國際金融監管改革；要守住開放條件下的金融安全底線。
要求規範境外投融資行為
新華社報道，習近平指中國特色金融發展之路更具有適合中國國情的鮮明特色，與西方金融模式有本質區別。中國特色金融發展之路就是：堅持黨中央對金融工作的集中統一領導，堅持以人民為中心的價值取向，堅持把金融服務實體經濟作為根本宗旨，堅持把防控風險作為金融工作的永恒主題，堅持在市場化法治化軌道上推進金融創新發展，堅持深化金融供給側結構性改革，堅持統籌金融開放和安全，堅持穩中求進工作總基調。
促防範金融風險 懲治腐敗
習近平強調，金融強國應當基於強大的經濟基礎，具有領先世界的經濟實力、科技實力和綜合國力，同時具備一系列關鍵核心金融要素，即：擁有強大的貨幣、強大的央行、強大的金融機構、強大的國際金融中心、強大的金融監管、強大的金融人才隊伍。
習近平指出，要着力防範化解金融風險特別是系統性風險，風險處置過程中要堅決懲治腐敗，嚴防道德風險。同時要通過擴大對外開放，增強國際競爭力和規則影響力等。
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