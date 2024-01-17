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國安部：「三情形」非和平方式解決台灣問題 菲總統賀賴勝選 毛寧：建議多讀書

【明報專訊】台灣總統大選後，兩岸持續互相較勁。大陸國安部昨（16日）發題為「《反分裂國家法》利劍高懸」的文章稱，在3種情况下，國家就會以非和平方式解決台灣問題，來捍衛國家主權和領土的完整。台灣國防部則更新解放軍海空動態示意圖，新增曝光解放軍戰機起飛基地、以及戰機與台灣本島距離。

大陸國安部微信公眾號文章指出，《反分裂國家法》明確規定「國家得採取非和平方式及其他必要措施」三種情形：台獨分裂勢力以任何名義任何方式造成台灣從中國分裂出去的事實、發生將會導致台灣從中國分裂出去的重大事變、和平統一的可能性完全喪失。文章稱，「這就明晰了國家在兩岸關係上的紅線底線」。

台更新解放軍動態圖 防認知作戰

台灣國防部昨發布解放軍每日台海周邊海空域動態時，首度顯示大陸戰機起飛機場，並新增「偵獲晉江等機場殲10等主、輔戰機共13架次」等資訊。但同時將大陸軍機航向與航迹示意模糊化，台國防部發言人孫立方表示，這是避免敵人加以利用對台實施認知作戰，影響台灣軍心民心士氣。

美指瑙台斷交「令人失望」 京批說三道四

針對瑙魯與台灣斷交、與北京復交，美國國務院發布聲明指，雖然這是一項主權決定，然而這是一項令人失望的決定。對此，中國外交部發言人毛寧批評美國對主權國家的決定說三道四，對中國外交竭力污衊抹黑，為台灣拓展國際空間說項，嚴重干涉中國內政，中方強烈不滿、堅決反對。

至於菲律賓總統小馬可斯祝賀勝選的賴清德。毛寧稱小馬可斯有關言論嚴重違反一個中國原則和中菲建交公報，中方已於第一時間向菲方提出強烈抗議；外交部部長助理農融昨召見菲駐華大使提出嚴正交涉，敦促菲方給中方一個負責任的交代。

「我們正告菲方，不要在台灣問題上玩火。」毛寧說，「我們建議馬科斯（小馬可斯）總統多讀讀書，以正確了解台灣問題的來龍去脈，從而得出正確結論。」

相關字詞﹕兩岸局勢 中國內政 毛寧 抗議 一個中國

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