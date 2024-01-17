嘉興規劃未竟 扎根麗水親手施藍圖

2018年11月，習近平宣布「長三角區域一體化發展」上升為國家戰略，隨後，位處長三角經濟核心區中間地帶的嘉興，被納入一體化先行啟動區。

不過，胡海峰於2018年6月已調任麗水市委書記。他2019年兩會時被問及未能親身參與長三角一體化發展的感受時，說「是啊，一系列規劃都做好了」。知情者稱，因此胡海峰到麗水後希望扎根當地，完整實施自己的規劃藍圖。他針對麗水良好生態，提出生態農業、旅遊業等「綠色經濟」發展理念，並率先引進GEP（Gross Ecosystem Product，生態系統生產總值）評價考核，推出「GEP貸」等綠色金融產品，麗水2019年成為全國首個生態產品價值實現機制試點市。

力推麗水半導體業 4年引資640億

同時，熟悉科創的胡海峰在中科院協助規劃下，大力推動麗水的半導體產業發展，4年來已形成以半導體晶片產業園、以硅基材料為基礎的功率器件特色半導體全產業鏈，共落地項目35個，總投資超640億元人民幣。

微博解禁「胡海峰」搜索 標籤衝熱搜榜首

隨着新職務落實，新浪微博昨解禁「胡海峰」搜索詞，「胡海峰任民政部副部長」標籤一度衝上熱搜榜首。作為高幹子弟、又曾扎根「老少邊窮」地區歷練多年，網民紛看漲胡海峰前途。