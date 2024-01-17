胡錦濤子胡海峰升任副民政部長 近年十傳升遷 外界料仕途有上升空間

履歷涵企業研究院黨政

胡海峰於1972年11月出生，祖籍安徽績溪，畢業於北方交通大學、清華大學EMBA，早期曾任清華控股有限公司高級工程師、同方威視技術股份有限公司總裁。2009年12月，胡海峰離開企業，進入浙江清華長三角研究院（長三院）擔任黨委書記。長三院是2003年時任浙江省委書記習近平牽頭接洽清華大學，由浙江省政府與清華大學共建的研究機構。

2013年5月，胡海峰掛職擔任浙江省嘉興市委副書記，進入仕途，3個月後兼任市委黨校校長，次年3月任嘉興市委副書記兼市政法委書記。2015年7月起，他不再兼任長三院黨委書記，全力投入地方事務，2016年3月轉任嘉興市長，任內提出把嘉興打造成為長三角協同創新的重要先行區。

「窮市」麗水執政6年 提綠色發展接軌長三角

胡海峰於2018年6月被調到同省麗水市，升任市委書記。執政山區「窮市」麗水近6年期間，胡海峰提出「麗水之幹」的綠色發展之路，並積極接軌長三角。在他推動下，2008年就計劃建設的麗水機場，終於在2020年正式動工，預計今年落成並通航。

胡海峰是第十三屆全國人大代表，2018年3月首次亮相全國兩會時，引起海內外媒體關注。他每次到北京出席兩會，都不斷被記者追問其父狀况，以及他升遷的傳聞。他也是中共二十大代表，出席了2022年的中共二十大，不過沒連任第十四屆全國人大代表。

自從調到麗水後，胡海峰多次被傳升遷，包括寧波市長、大連市長、西安市委書記、青島市長、長沙市委書記、南昌市委書記、福建省委組織部長、浙江省委秘書長、鄭州市委書記等職位，結果一一落空。其間，2022年12月山東自媒體「大魯網」報道胡海峰將升任鄭州書記，因消息在網絡傳播甚廣，引起麗水市委關注而向鄭州方面「打招呼」，鄭州官方急忙出面闢謠及立案調查，轉載消息的鄭州各個自媒體紛紛刪稿並向警方投案。

去年底本報收到消息，稱胡海峰將升任民政部副部長，惟麗水市委沒回覆本報求證。有關消息隨後在網絡傳開，至昨日獲人社部證實。人社部的通報同時披露，國務院還任命宋其超為財政部長助理，任命郝軍輝為國家消防救援局政委；免去田學斌的水利部副部長職務，免去徐平的國家消防救援局政委職務。其中，已屆60歲退休年齡的田學斌曾任前國務院總理溫家寶的秘書。

明報記者

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